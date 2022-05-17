Bu da oldu! Boş tost, boş dürümden sonra yarım simit dönemi: 'Allah sonumuzu hayır etsin'

Gıda ve Tarım Örgütü FAO verilerine göre gıda fiyatlarında mart ayında kaydedilen rekor seviyeden geri çekilme kaydedildi. Bu kapsamda nisan ayında yıllık artış yüzde 29,81 oldu. TÜİK'in son açıkladığı enflasyon verilerine göre ise Türkiye'de nisan ayında yıllık gıda enflasyonu yüzde 89,10 olarak kaydedildi. Böylelikle küresel gıda enflasyonu ile Türkiye gıda enflasyonu arasındaki makas rekor kırdı.

Gıda fiyatlarında hem enflasyon hem de fırsatçıların fahiş fiyat uygulamaları nedeniyle işletmeler boş baklava, boş dürüm ve boş tost gibi çeşitli yöntemler geliştirirmiş, haberler sosyal medyada da büyük yankı uyandırmıştı. Ancak şimdi de yarım ekmek ve yarım simit satılmaya başlandı.

Muğla’da hizmet veren bir büfe, yarım ekmek ve simit satmaya başladı. Yarım ekmek ve yarım simide talebin çok olduğunu belirten büfe işletmecisi Sabahattin Yılmaz alım gücü azalan vatandaşların yarım simit ve yarım ekmeğe talebi arttırdığını dile getirdi.

BÜTÜN ALAMAYAN YARIMI TALEP EDİYOR

"Muğla'da yarım ekmek, yarım simit kampanyasını başlattık. Öğlen memurlar yemeğe geldiğinde, bütün ekmek alamayacak olan insanlarımız da var” diyen Yılmaz, “Yarım ekmeğin tanesi 1,50 TL. Ayrıca şu anda ekonomik durumdan dolayı milletin alım gücü de düştü. Bu yüzden yarım ekmek, yarım simide talep oluyor. Undaki artıştan dolayı ekmek ve simit fiyatları da arttı.

Sosyal medyada ise vatandaşlar, “Boş tost, boş gözleme, boş baklava v.s. derken yarım simit, yarım ekmeğe geçtik... (Çeyreğe doğru gidiyoruz.) Allah sonumuzu hayır etsin...” şeklinde yorumlar yapıldı.



