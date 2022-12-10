Bu da oldu kutusu bile değişti: Artık kiloyla değil taneyle satılıyor! İşte 1 dilim baklavanın fiyatı...

Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden olan ve sofraları şenlendiren baklava da son zamlardan nasibini aldı. İçindeki malzemelerin fiyatının artmasıyla baklavanın da fiyatı yükseldiği için esnaflar çareyi çok ilginç bir yöntemde buldu. Bütçesi yeterli olmayanların da baklava tüketebilmesi için baklavalar tek tek de satılmaya başlandı. İşte 1 dilim baklavanın fiyatı…

BİR DİLİM BAKLAVA 15 TL

Show TV'de yer alan habere göre; konuyla ilgili konuşan bir esnaf “Fiyatlar malum yükseldiği için, artık tek tek de baklava satabiliyoruz.” dedi. Bir vatandaş ise “Şaşırdım yani, böyle tanesi 15 TL küçük bir dilim baklava” yorumunu yaptı.

Tek tek sattıkları tatlılara talep olduğunu söyleyen bir esnaf, fıstıklı kuru baklavayı 15 TL sattıklarını söyledi. Esnaf tarfaından baklavaların kiloluk fiyatları ise şu şekilde belirtildi:

Cevizli baklava: 210-230 TL

Klasik fıstıklı baklava: 250 TL

Fıstık sarması: 370 TL

Tatlıcıların gelen zamlara ilişkin bulduğu bu ilginç çare dikkat çekti. Artık tek baklava satılmasıyla ilgili yorum yapan bir vatandaş "Tatlı fiyatları bayağı bir yüksek" dedi.

Esnaf ise "Kendimizden kısıyoruz artık. İnsanlar yiyebilsin, tatlı kültürü bitmesin diye" değerlendirmesini yapıyor.

Bir başka esnaf ise tek dilimli baklava kutusunu tanıttı.

Bu uygulamayı çok beğenen vatandaşlar da var. Bir vatandaş "Bence çok iyi. Ucuz, uygun fiyat" derken bir başka vatandaş ise "Tek tek almakta yarar var" ifadelerini kullandı.

Esnaf, alım gücünün yavaşladığını söylerken servisi kolay olsun diye tatlı paketlerinin de küçüldüğü görüldü. Diğer yandan 3 adet tulumba tatlısının da 12 TL'te satıldığı belirtildi.





