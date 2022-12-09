FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. '1 Ocak'ta zam yapacağız' Mutfakların vazgeçilmezi ayçiçek yağının fiyatı 1000 TL'yi aştı!

'1 Ocak'ta zam yapacağız' Mutfakların vazgeçilmezi ayçiçek yağının fiyatı 1000 TL'yi aştı!

09.12.2022 12:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gıda fiyatları, kira ve faturalardaki artışlar hem vatandaşa hem esnafa zorluk yaşatıyor. Bir süredir kiradan çok elektrik faturasından korktuğunu dile getiren esnaf, son olarak 18 litrelik ayçiçek yağının fiyatının 1000 TL'yi aşmasıyla şok yaşadı. Bu durumun kimsenin ürün alamaması demek olduğunu söyleyen esnaf, endişe taşırken kiralara yüzde 70 zam geldiği takdirde bunu 1 Ocak'ta fiyatlarına mecburen yansıtıp zam yapacaklarını belirtti. İşte güncel 18 lt ayçiçek yağı fiyatı ve detaylar...

'1 Ocak'ta zam yapacağız' Mutfakların vazgeçilmezi ayçiçek yağının fiyatı 1000 TL'yi aştı!

Son dönemde gıda fiyatlarının yanında fatura ve kiralardaki artış vatandaşın yanı sıra esnafa da zorluklar yaşatmaya devam ediyor. Hem vatandaş hem de esnaf, fiyatlardaki değişimi takip ederken yemeklerin vazgeçilmezi olan ayçiçek yağındaki son artış adeta dudak uçuklattı. Hemen hemen her yemeğin içinde kendine yer bulan ayçiçek yağının 18 litresinin fiyatının 1000 TL'yi aşmasına esnaftan karamsar yorumlar geldi. İşte detaylar...

AYÇİÇEK YAĞININ FİYATI 1000 TL'Yİ AŞTI

FOX Haber’de yer alan habere göre; Lokantaların, pastanelerin, fırınların en önemli giderlerinden biri olan18 litrelik ayçiçek yağı 4 haneyi gördü ve fiyatı 1000 TL’yi aştı. Kira, faturalar da eklenince esnafın da hesabı şaştı.

Y1

Mikrofon uzatılan bir esnaf “Yağ giderimiz aylık 6-7 tenekedir. Bununla bitmiyor elektrik 7 lira öderken şimdi 23 lira geldi. Elektrik su, doğal gaz… Bir de şimdi asgari ücret de olacak. Masraf artacak. Elektrik faturamız 1 kiradan fazla geldi. Önceden kiradan korkardık ama şimdi elektrikten korkuyoruz” şeklinde konuştu.

Y3

"BU, KİMSENİN ÜRÜN ALAMAMASI DEMEK"

Başka bir esnaf ise “Yağ olmadan olmaz, özellikle kaliteli yağ kullanmak zorundayım. Aylık yaklaşık bizim 50 bin liranın üzerinde bir yağ tüketimimiz oluşuyor. Yağın bin lirayı geçmesi demek kimsenin bir ürün alamaması demek. Bir elektrik faturası zaten kiraları geçti. Artık biz kirayı unuttuk elektrik faturasını ödüyoruz” ifadelerini kullandı.

Y2

18 litrelik ayçiçek yağının fiyatı 1000 TL’yi geçerken esnafın giderleri bunlarla da sınırlı kalmıyor. Kira kadar gelen faturalarla fahiş kira artışları da esnafı zorluyor.

"1 OCAK'TA MECBUR BİZ DE ZAM YAPACAĞIZ"

Elektrik faturaları kirayı geçti ancak sözleşmesini bu ay yenileyecek esnafın kirası yeniden gider kalemlerinde ilk sıraya oturacak. Çünkü konutlardaki gibi yüzde 25 sınırı yok. Esnafın kira zammı yüzde 70,36. Bu da 10 bin liralık bir kiranın 17 bin lirayı aşabileceği anlamına geliyor.

Bakan Bilgin, o rakamı söyleyince hesaplar yeniden değişti Bakan Bilgin, o rakamı söyleyince hesaplar yeniden değişti

Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan esnaf “Yüzde 70 zam oranı olduğu zaman mecbur sen de fiyatları yansıtacaksın. Kiramız 35’ti, şu an 55 oldu. 1 Ocak’ta mecbur biz de zam yapacağız. Çünkü altından kalkamayız. 14 kredim vardı, ikisini ödedim. Gelir az, hep cepten harcıyoruz. Eleman çıkarmaya da kıyamıyorsun, herkes bir ekmek için çalışıyor, çabalıyor. Bundan da gönlüm rahat değil. Mecbur kalırsak mecbur çıkaracağız. Bu geminin yürümesi lazım” ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
CHP'nin asgari ücret talebi açıklandı! CHP'nin asgari ücret talebi açıklandı!
EYT bekleyenler bu soruya kilitlendi! EYT'de yaş şartı olacak mı?EYT bekleyenler bu soruya kilitlendi! EYT'de yaş şartı olacak mı?
2023 market poşet fiyatı belli oldu2023 market poşet fiyatı belli oldu
Anahtar Kelimeler:
ayçiçek yağı Zam 18 lt ayçiçek yağı ayçiçek yağı 18 lt fiyatı ayçiçek yağı fiyatları

En Çok Okunan Haberler

17 yaşında geneleve satıldı! 'Bir günde 50-60 kişiyle...'

17 yaşında geneleve satıldı! 'Bir günde 50-60 kişiyle...'

'Bunu ilk kez açıklıyorum' diyerek canlı yayında duyurdu! 'EYT'de yaş sınırı olmayacaktı...'

'Bunu ilk kez açıklıyorum' diyerek canlı yayında duyurdu! 'EYT'de yaş sınırı olmayacaktı...'

Fiyatları duyan hayretler içinde kaldı! Profesör maaşlarını geçti: Yabancılar 25 bin, Türkler 40 bin TL istiyor

Fiyatları duyan hayretler içinde kaldı! Profesör maaşlarını geçti: Yabancılar 25 bin, Türkler 40 bin TL istiyor

Bakan Bilgin, o rakamı söyleyince hesaplar yeniden değişti

Bakan Bilgin, o rakamı söyleyince hesaplar yeniden değişti

Benzin fiyatlarına bir indirim daha!

Benzin fiyatlarına bir indirim daha!

EYT'de yaş sınırı olacak mı? Bakan Bilgin Meclis'te konuştu

EYT'de yaş sınırı olacak mı? Bakan Bilgin Meclis'te konuştu

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Ayin yapıyorlardı! 14 kişi sele kapılıp hayatını kaybetti

Ayin yapıyorlardı! 14 kişi sele kapılıp hayatını kaybetti

Piyango ona vurdu! Sakladığı biletin yerini unutunca...

Piyango ona vurdu! Sakladığı biletin yerini unutunca...

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Dünya bunu konuşuyor! Covid-19'un yeni varyantı: 'BQ1'

Dünya bunu konuşuyor! Covid-19'un yeni varyantı: 'BQ1'

Polislerden kaçan zanlıyı inekler yakaladı!

Polislerden kaçan zanlıyı inekler yakaladı!

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.