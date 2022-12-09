'1 Ocak'ta zam yapacağız' Mutfakların vazgeçilmezi ayçiçek yağının fiyatı 1000 TL'yi aştı!

Son dönemde gıda fiyatlarının yanında fatura ve kiralardaki artış vatandaşın yanı sıra esnafa da zorluklar yaşatmaya devam ediyor. Hem vatandaş hem de esnaf, fiyatlardaki değişimi takip ederken yemeklerin vazgeçilmezi olan ayçiçek yağındaki son artış adeta dudak uçuklattı. Hemen hemen her yemeğin içinde kendine yer bulan ayçiçek yağının 18 litresinin fiyatının 1000 TL'yi aşmasına esnaftan karamsar yorumlar geldi. İşte detaylar...

AYÇİÇEK YAĞININ FİYATI 1000 TL'Yİ AŞTI

FOX Haber’de yer alan habere göre; Lokantaların, pastanelerin, fırınların en önemli giderlerinden biri olan18 litrelik ayçiçek yağı 4 haneyi gördü ve fiyatı 1000 TL’yi aştı. Kira, faturalar da eklenince esnafın da hesabı şaştı.

Mikrofon uzatılan bir esnaf “Yağ giderimiz aylık 6-7 tenekedir. Bununla bitmiyor elektrik 7 lira öderken şimdi 23 lira geldi. Elektrik su, doğal gaz… Bir de şimdi asgari ücret de olacak. Masraf artacak. Elektrik faturamız 1 kiradan fazla geldi. Önceden kiradan korkardık ama şimdi elektrikten korkuyoruz” şeklinde konuştu.

"BU, KİMSENİN ÜRÜN ALAMAMASI DEMEK"

Başka bir esnaf ise “Yağ olmadan olmaz, özellikle kaliteli yağ kullanmak zorundayım. Aylık yaklaşık bizim 50 bin liranın üzerinde bir yağ tüketimimiz oluşuyor. Yağın bin lirayı geçmesi demek kimsenin bir ürün alamaması demek. Bir elektrik faturası zaten kiraları geçti. Artık biz kirayı unuttuk elektrik faturasını ödüyoruz” ifadelerini kullandı.

18 litrelik ayçiçek yağının fiyatı 1000 TL’yi geçerken esnafın giderleri bunlarla da sınırlı kalmıyor. Kira kadar gelen faturalarla fahiş kira artışları da esnafı zorluyor.

"1 OCAK'TA MECBUR BİZ DE ZAM YAPACAĞIZ"

Elektrik faturaları kirayı geçti ancak sözleşmesini bu ay yenileyecek esnafın kirası yeniden gider kalemlerinde ilk sıraya oturacak. Çünkü konutlardaki gibi yüzde 25 sınırı yok. Esnafın kira zammı yüzde 70,36. Bu da 10 bin liralık bir kiranın 17 bin lirayı aşabileceği anlamına geliyor.

Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan esnaf “Yüzde 70 zam oranı olduğu zaman mecbur sen de fiyatları yansıtacaksın. Kiramız 35’ti, şu an 55 oldu. 1 Ocak’ta mecbur biz de zam yapacağız. Çünkü altından kalkamayız. 14 kredim vardı, ikisini ödedim. Gelir az, hep cepten harcıyoruz. Eleman çıkarmaya da kıyamıyorsun, herkes bir ekmek için çalışıyor, çabalıyor. Bundan da gönlüm rahat değil. Mecbur kalırsak mecbur çıkaracağız. Bu geminin yürümesi lazım” ifadelerini kullandı.

