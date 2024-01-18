Bu da Survivor turizmi! Acun Ilıcalı ‘Birleşme Partisi’ne götürüyor: Kişi başına 2.999 dolar…

Acun Medya’nın sahibi iş insanı Acun Ilıcalı, büyük bir izleyici kitlesi olan Survivor programının yeni dönemi için izleyicilerin de dahil olacağı bir programın takipçilerine özel, içinde ‘Birleşme Partisi’nin de bulunduğu ‘Dominik’ turu düzenleyecek.
Patronlar Dünyası’nda yer alan habere göre, Acun Medya kuruluşu olan AF Seyahat'in düzenleyeceği ‘Dominik turu’na katılanlar, Survivor yarışmacılarının ve Acun Ilıcalı’nın da içinde bulunduğu Birleşme Partisi’ne katılabilecek.
Üçüncü kez düzenlenecek tur Birleşme Partisi ile bitmeyecek. Karayipler’de Katamaran Turu ve Saona Adası turu ile Dominik Cumhuriyeti keşfe çıkılacak. Dominik’e özel kahve, kakao ve tütünler deneyimlenebilecek.
Survivor oyun çekimlerine şahit olabilecek ve daha sonra kura çekilerek eşleşilen rakiplerle oyun alanında yarışma deneyimlenebilecek.
08 - 14 Nisan tarihleri arasında yapılacak seyahatte şimdilik kontenjan sayısı belirtilmedi. AF Seyahat Acentesi’nden yetkilerin PD’ye aktardığı bilgilere göre geçen sene 60-70 kişi gidebilmiş. Yetkililer, bu sene bu sayının 100 kişi olabileceğini aktardı.
Konaklama, uçak biletleri ve yemek ücretlerinin içinde dahil olduğu pakette tek kişilik ücret 2 bin 999 dolar yani güncel kur ile 90 bin 413 Türk Lirası.