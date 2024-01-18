Bu da Survivor turizmi! Acun Ilıcalı ‘Birleşme Partisi’ne götürüyor: Kişi başına 2.999 dolar…

Acun Medya’nın sahibi iş insanı Acun Ilıcalı, büyük bir izleyici kitlesi olan Survivor programının yeni dönemi için izleyicilerin de dahil olacağı bir programın takipçilerine özel, içinde ‘Birleşme Partisi’nin de bulunduğu ‘Dominik’ turu düzenleyecek.

Patronlar Dünyası’nda yer alan habere göre, Acun Medya kuruluşu olan AF Seyahat'in düzenleyeceği ‘Dominik turu’na katılanlar, Survivor yarışmacılarının ve Acun Ilıcalı’nın da içinde bulunduğu Birleşme Partisi’ne katılabilecek.

PAKET İÇERİĞİ SADECE BİRLEŞME PARTİSİ DEĞİL

Üçüncü kez düzenlenecek tur Birleşme Partisi ile bitmeyecek. Karayipler’de Katamaran Turu ve Saona Adası turu ile Dominik Cumhuriyeti keşfe çıkılacak. Dominik’e özel kahve, kakao ve tütünler deneyimlenebilecek.

OYUN ALANINDA YARIŞABİLME FIRSATI

Survivor oyun çekimlerine şahit olabilecek ve daha sonra kura çekilerek eşleşilen rakiplerle oyun alanında yarışma deneyimlenebilecek.

KONTENJAN SINIRI 100 KİŞİ OLABİLİR

08 - 14 Nisan tarihleri arasında yapılacak seyahatte şimdilik kontenjan sayısı belirtilmedi. AF Seyahat Acentesi’nden yetkilerin PD’ye aktardığı bilgilere göre geçen sene 60-70 kişi gidebilmiş. Yetkililer, bu sene bu sayının 100 kişi olabileceğini aktardı.

TEK KİŞİLİK ÜCRET 2 BİN 999 DOLAR

Konaklama, uçak biletleri ve yemek ücretlerinin içinde dahil olduğu pakette tek kişilik ücret 2 bin 999 dolar yani güncel kur ile 90 bin 413 Türk Lirası.







