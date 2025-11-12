FİNANS

Bu detay çok konuşulur: Ekrem İmamoğlu iddianamesinde Türkiye’nin en büyük iş adamlarının adı da geçiyor! Kimi şüpheli kimi mağdur

Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı sürecinden başlayan süreci ele alan iddianame dün tamamlandı. İddianameyle ilgili en dikkat çekici kısımlardan biri de Türkiye’nin en ünlü iş insanlarından iskan karşılığında milyonlarca dolar talep edilmesi oldu! Yakup Öner, Torunlar’dan Abdi İbrahim’in sahibi Nezih Barut’a Mandarin Otel’den Süleyman Çetinsaya’ya birçok isimle görüşmesini anlattı!

Mynet Özel Haber

Ekrem İmamoğlu ve İBB soruşturmasının iş insanları ayağında çok dikkat çeken kilit bir isim var. 2012 yılında Beylikdüzü Belediyesi'ne sözleşmeli mühendis olarak başlayan daha sonra 2014 yılında belediye AK Parti'den CHP'ye geçince istifa eden fakat yeni belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'nun isteğiyle danışman olarak göreve devam ettiğini belirten Yakup Öner, iddianameye göre “sistem”in iş insanlarıyla olan iletişimini yürütüyordu.

TORUNLAR’DAN 10 MİLYON DOLAR İSTENDİ! “SİZ KAFAYI MI YEDİNİZ”

Yakup Öner savcılık ifadesinde İstanbul'un en büyük inşaat şirketlerinden biri olan Torunlar'ın sahibi Mehmet Torunlar'dan ruhsat onayı için 10 milyon dolar talep edildiğini Mehmet Torunlar'ın buna karşılık "Siz deli misiniz! Kafayı mı yediniz hukuki hakkım olanı almak için böyle bir para vermem" dediğini daha sonra bir kez 80 milyon TL bir kez de 250 milyon TL olarak iki ayrı ödeme yaparak bağış yaptığını ve ruhsatın alındığını beyan ediyor.

Bu detay çok konuşulur: Ekrem İmamoğlu iddianamesinde Türkiye’nin en büyük iş adamlarının adı da geçiyor! Kimi şüpheli kimi mağdur 1

SÜLEYMAN ÇETİNSAYA’NIN ADI ŞÜPHELİ OLARAK GEÇİYOR

Yine Yakup Öner ifadesinde Türkiye'nin ünlü iş adamlarından biri olan Artaş Holding ve Avrupakent GYO'nun Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya’nın Vadi İstanbul yol planlama onayı, Profilo AVM ve İstanbul'un farklı yerlerindeki projeleri için sisteme 1 milyon dolar vermesini istediklerini Çetinsaya’nın da kız yurdu yapımı için bunu kabul ettiği ve ekstra 500 bin dolar nakit ödeme yaptığını aktarıyor.

İş insanı Süleyman Çetinsaya'nın adı da iddianamede şüpheli olarak geçiyor. "Süleyman Çetinsaya'nın rüşvet verme fiiline uyan TCK 252/1, 53 maddeleri uyarınca cezalandırılmaları gerektiği anlaşılmıştır" denildi.

Bu detay çok konuşulur: Ekrem İmamoğlu iddianamesinde Türkiye’nin en büyük iş adamlarının adı da geçiyor! Kimi şüpheli kimi mağdur 2

Süleyman Çetinsaya

Bu detay çok konuşulur: Ekrem İmamoğlu iddianamesinde Türkiye’nin en büyük iş adamlarının adı da geçiyor! Kimi şüpheli kimi mağdur 3

MANDARİN OTEL’İN SAHİBİNDEN 20 MİLYON DOLAR!

Mandarin Otel'in sahibi olan Vedat Aşçı'nın Fatih Keleş ile toplantı yaptıktan sonra Keleş'in kendisinden 20 milyon dolar istediğini Yakup Öner'e söylediğini aradan 1 sene geçtikten sonra da "Biz bunlarla 20 milyon dolara anlaştık, bunlar delirmişler şimdi 5 milyon dolar daha istiyorlar" dediği iddianameye girdi.

Bu detay çok konuşulur: Ekrem İmamoğlu iddianamesinde Türkiye’nin en büyük iş adamlarının adı da geçiyor! Kimi şüpheli kimi mağdur 4

Vedat Aşçı

ABDİ İBRAHİM’İN SAHİBİ NEZİH BARUT: “7.5 MİLYON DOLAR VERMEK ZORUNDA KALDIK”

Yakup Öner etkin pişmanlık ifadesinde Abdi İbrahim'in sahibi Nezih Barut'tan 3 bloktan oluşan inşaat için 5 milyon dolar talep ettiklerini usulsüzlük olmamasına rağmen Barut'un bu parayı vermek istemediğini fakat Resul Emrah Şahan'ın kendisini aradığını "Bu işe bulaşma, bu iş benim işim" dediğini aktardı.

Abdi İbrahim'nin sahibi Nezih Barut, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ifadesinde Şişli Bomonti'deki Rotana isimli 3 bloklu proje için Timur Soysal isimli kişinin kendilerini arayarak 5 milyon dolar istediklerini belirtti. Devreye Süleyman Atik girdi. 5 milyon dolar ödemeyi kabul ettik. 2024 seçimleri sonrası A blok inşaatı bitince belediye bu blok için 10 milyon dolar talep etti. Ben bunu duyunca böyle bir şey mümkün değil dedim. Yabancılara daire satamayacağımız için türlü engellemelerle karşılaşacağımız için 7.5 milyon doları da belediyeye vermek zorunda kaldık.

Bu detay çok konuşulur: Ekrem İmamoğlu iddianamesinde Türkiye’nin en büyük iş adamlarının adı da geçiyor! Kimi şüpheli kimi mağdur 5

Nezih Barut

LE MERIDIEN OTEL’İN SAHİBİ ADNAN ÇEBİ’NİN ADI ŞÜPHELİ OLARAK GEÇİYOR

Ayrıca MakYol İnşaat'ın sahibi ve İmamoğlu'nun görüşmelerini yaptığı Le Meridien Otel'in sahibi Adnan Çebi'nin adı da iddianamede örgüte finansal kaynak sağladığı gerekçesiyle şüpheli olarak geçiyor. Jammerların ve kamera kayıtlarının ayarlarının bozulmasının otel sahibi bilgisi dahilinde olduğu İmamoğlu ile Çebi'nin birçok kez ortak bazdan sinyal verdiği aktarılıyor.

Bu detay çok konuşulur: Ekrem İmamoğlu iddianamesinde Türkiye’nin en büyük iş adamlarının adı da geçiyor! Kimi şüpheli kimi mağdur 6

Adnan Çebi

Bu detay çok konuşulur: Ekrem İmamoğlu iddianamesinde Türkiye’nin en büyük iş adamlarının adı da geçiyor! Kimi şüpheli kimi mağdur 7

