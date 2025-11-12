Pusholder, BPT, Boşuna Tıklama... İBB iddianamesinde ortaya çıktı! Ne kadar para gönderildiği belli oldu

İBB iddianamesinde, firari Emrah Bağdatlı'ya ait olan Karpuz Danışmanlık şirketinin para transfer ettiği sosyal medya ajansları belli oldu. 19 Mart'ta gözaltına alınıp 23 Mart'ta tutuklanan Ekrem İmamoğlu'yla ilgili soruşturma genişletilmişti. İBB'yle ilgili beklenen iddianame dün açıklandı.
İddianamede birçok dikkat çeken ayrıntı yer aldı. Bunlardan biri de firari olan Emrah Bağdatlı'ya ait olan Karpuz Danışmanlık'ın para aktardığı sosyal medya ajansları oldu.
İddianameye göre Emrah Bağdatlı’nın ortağı olduğu Karpuz Danışmanlık Ltd.Şti.’nin para transfer ettiği sosyal medya ajansları şu şekilde sıralandı:
İpsala Sınır Kapısı'ndan yurt dışına kaçtığı belirlenen Murat Ongun'un yardımcısı Emrah Bağdatlı'nın, yakınları adına paravan şirketler kurup İBB'den onlarca ihale aldığı belirlendi.
4 Mart 2025 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Medya A.Ş.'ye düzenlenen operasyonda, polis ekipleri, şirket çalışanlarından birinin bilgisayarına el koymuştu.
Ongun'un sağ kolu olarak bilinen ve Medya A.Ş.’de 'kamu kurumu zararına dolandırıcılık ve ihaleye fesat karıştırma' işlemlerinde adı geçen Emrah Bağdatlı'nın, bu operasyondan sadece bir gün sonra, 5 Mart tarihinde İpsala'dan yurt dışına kaçtığı, buradan da Amerika'ya gittiği belirlendi.
Bağdatlı, kendisine bağlı firmalar aracılığıyla 2022-2024 yılları arasında İBB iştirak şirketleri Medya A.Ş., KİPTAŞ ve Kültür A.Ş. üzerinden 60'tan fazla ihale bağladığı öğrenildi.
