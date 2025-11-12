Pusholder, BPT, Boşuna Tıklama... İBB iddianamesinde ortaya çıktı! Ne kadar para gönderildiği belli oldu

İBB iddianamesinde, firari Emrah Bağdatlı'ya ait olan Karpuz Danışmanlık şirketinin para transfer ettiği sosyal medya ajansları belli oldu. 19 Mart'ta gözaltına alınıp 23 Mart'ta tutuklanan Ekrem İmamoğlu'yla ilgili soruşturma genişletilmişti. İBB'yle ilgili beklenen iddianame dün açıklandı.

HANGİ SOSYAL MEDYA HESABINA NE KADAR PARA GÖNDERİLDİ?

İddianamede birçok dikkat çeken ayrıntı yer aldı. Bunlardan biri de firari olan Emrah Bağdatlı'ya ait olan Karpuz Danışmanlık'ın para aktardığı sosyal medya ajansları oldu.

İŞTE O HESAPLAR

İddianameye göre Emrah Bağdatlı’nın ortağı olduğu Karpuz Danışmanlık Ltd.Şti.’nin para transfer ettiği sosyal medya ajansları şu şekilde sıralandı:

Pusholder Medya Limited Şirketi ( 2.580.000 TL)

BPT Haber Medya Reklamcılık Ticaret Limited Şirketi (2.280.000 TL)

BT Yeni Medya Reklam Haber ve Dijital Hizmetler Ticaret L. (1.860.000 TL)

Batuhan Çolak (1.680.000 TL)

Fikirkolik Dijital Medya Danışmanlık (1.632.000 TL)

Ardahan Arda (1.405.500 TL)

Sinan Özüdoğru (1.260.000 TL)

Dağ Yeni Medya (360.000 TL)

Serkan Kafkas (180.000 TL)

YURT DIŞINA KAÇMIŞTI

İpsala Sınır Kapısı'ndan yurt dışına kaçtığı belirlenen Murat Ongun'un yardımcısı Emrah Bağdatlı'nın, yakınları adına paravan şirketler kurup İBB'den onlarca ihale aldığı belirlendi.

OPERASYONDAN SONRA ABD'YE GİTTİ

4 Mart 2025 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Medya A.Ş.'ye düzenlenen operasyonda, polis ekipleri, şirket çalışanlarından birinin bilgisayarına el koymuştu.



Emrah Bağdatlı

Ongun'un sağ kolu olarak bilinen ve Medya A.Ş.’de 'kamu kurumu zararına dolandırıcılık ve ihaleye fesat karıştırma' işlemlerinde adı geçen Emrah Bağdatlı'nın, bu operasyondan sadece bir gün sonra, 5 Mart tarihinde İpsala'dan yurt dışına kaçtığı, buradan da Amerika'ya gittiği belirlendi.

60'TAN FAZLA İHALE

Bağdatlı, kendisine bağlı firmalar aracılığıyla 2022-2024 yılları arasında İBB iştirak şirketleri Medya A.Ş., KİPTAŞ ve Kültür A.Ş. üzerinden 60'tan fazla ihale bağladığı öğrenildi.