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Bu dönemde altın alınıp satılır mı? Uzman isimden çarpıcı gram altın yorumu!

11.10.2021 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cuma günü açıklanan ABD tarım dışı istihdam verisinin beklentileri karşılayamaması tahvil getirilerinin bir miktar yükselmesine neden olurken, altın yeni haftanın ilk işlem gününde yatay seyretti. Gram altında yeni rekorların akın olduğunu belirten altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, "Bu fiyatlardan altın alır mı, altın satılır mı?" sorusuna net cevap verdi.

Yatırımcılar, beklentiyi karşılayamayan ABD Eylül ayı tarım dışı istihdam verisinin ardından Fed'in varlık alımlarının azaltılmasına yönelik zamanlamayı yeniden fiyatlarken, altın yeni haftada yatay seyir izledi. Öte yandan Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten altın yatırımcıları için yeni açıklamalar geldi.

Katıldığı bir televizyon programında konuşan İslam Memiş Altın fiyatları yükselişini sürdürecek mi? Altında alım mı satım mı zamanı? Altın fiyatları yeni alım fırsatı verecek mi? gibi sorulara cevap verdi.

"DOLAR KURUNDAKİ DALGALANMA ALTININ FİYATINI YÜKSELTTİ"

Dünya üzerindeki ekonomik krizin devam ettiğini ifade eden İslam Memiş konuşmasında altın fiyatları hakkında kısa bir özet geçti. İslam Memiş “Dolar kurundaki dalgalanmalarda gram altın fiyatları için destekleyici olunca altın, 507 lira seviyesine kadar yükseldi. Bununla beraber çeyrek altın fiyatı 830, cumhuriyet altını fiyatı ise 3400 lira oldu.” diye konuştu.

"GRAM ALTINDA YENİ REKOR YAKIN"

İslam Memiş gram altın tarafında kısa vadede yükseliş hareketinin devam edeceğini belirtirken yeni zirvelerin yakın olduğunu açıkladı. Gram altında dikkat edilmesi gereken bant aralığının 515 – 520 TL olduğunu dile getiren Memiş “2021 yılı sonuna kadar tabii ons tarafta tekrar yükseliş trendi devam eder ve dolar kurunda da yükseliş olursa yeni zirveler, yeni seviyeler görebiliriz” diye konuştu.

Memiş konuşmasının devamında 2020 yılında 540 TL ile rekor kıran gram altın fiyatında yeni rekorun 2021 yılı bitmeden gelme ihtimalinin yüksek olduğunu da belirtti.

"ALTIN ALMAK İSTEYEN KAR SATIŞINI BEKLEMELİ"

Altın yatırımı yapmak isteyenlerin uzun vadeli düşünmeleri gerektiğini, kısa vadeli dalgalanmalarda ters pozisyonda kalınabileceğinin uyarısını da yapan İslam Memiş “Kısa vade için TL'de yakalanmış TL'ye geçmiş veya altın alacak yatırımcılar kar satışını beklemeli. Çünkü ciddi anlamda bir yükseliş olduğu için tekrar 500 altı rakamları beklemesi gerekiyor.” dedi.

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