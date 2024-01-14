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Bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?

14.01.2024 08:08 | Son Güncelleme:
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Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 4,69, altının gramı yüzde 1,43, dolar/TL yüzde 0,85, euro/TL yüzde 1,18 değer kazandı.

Bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?

Yatırım araçlarının haftalık performansı belli oldu. Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 4,69, altının gramı yüzde 1,43, dolar/TL yüzde 0,85, euro/TL yüzde 1,18 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 7.667,85 ve en yüksek 8.081,69 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 4,69 değer kazanarak 7.986,47 puandan tamamladı.

NTV'de yer alan habere göre, Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,43 artışla 1.992 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 1,39 artarak 13 bin 385 liraya yükseldi.

Geçen hafta sonu 3 bin 232 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 3 bin 277 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,85 değer kazancıyla 30,0950 liraya, euro yüzde 1,18 artışla 33,0170 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,74 ve bireysel emeklilik fonları yüzde 2,21 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 4,77 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

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