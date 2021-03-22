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Bu ilçede 6 milyon tavuk, 5 bin insan yaşıyor!

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.03.2021 16:09 | Son Güncelleme

6 milyon tavuk ile yumurta üretimin gerçekleştiği Başmakçı ilçesinde yaklaşık olarak 5 bin kişi yapışıyor. Türkiye’de yumurta fiyatlarının belirlendiği ilçede kişi başına 200 tavuk düşüyor.

Günlük yaklaşık 5 milyon yumurtanın üretildiği Başmakçı ilçesi Türkiye’de yumurta fiyatlarının belirliyor. İlçede ilginç olan ise tavuk sayısının insan nüfusunun bin katından fazla olması.

KİŞİ BAŞINA 200 TAVUK DÜŞÜYOR

Yumurta üreticisi İsmail Kök, tavuk sayısı ile insan nüfusu arasında çıkan oransal farka esprili bir dille yaklaşarak, “Yumurtalar tavuklar yumurtladıktan sonra paketleme bölümüne geçiyor. Paketleme bölümünde paketlendikten sonra sevkiyat bölümüne geçiyor ve sevkiyat bölümünde sevkiyat gerçekleşiyor.

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Şuan bulunduğumuz çiftlikte 40 bin tavuk var. 300 bin kapasitemiz var, 50 bin civciv kapasitemiz var. Tavukların önlerine otomatik yemleme yapılıyor. Yumurtalar otomatik sistemle paketleme alanına geçiyor. Başmakçı’da toplam 6 milyon civarında tavuk var ve ilçenin nüfusu 5 bin civarında” dedi.

(İHA)

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