Bu ilçemize ödül yağıyor! Şimdi de dünyanın en "sakinleri" arasına girdi

Dünyanın dört bir yanından turistlerin ilgisini çeken Antalya'ya uluslararası ödüller de geliyor. Demre ilçesine bağlı tatil köyü Kaleüçağız 2025'te en iyi turizm köyleri arasından biri olmaya hak kazanmıştı. Şimdi ise Demre dünyanın en "sakin" şehirlerinden biri seçildi.

Antalya'nın Demre ilçesi uluslararası çapta ilgi görüyor. Son olarak ilçe Uluslararası Sakin Kentler Birliğince "sakin şehir" (cittaslow) seçildi.

TÜRKİYE'DEN BİR İLÇE DAHA HAK KAZANDI

Demre Belediye Başkanı Fahri Duran, yaptığı açıklamada, Hollanda'nın Borger-Odoorn kentinde gerçekleştirilen Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Toplantısı'nda 7 ana kriter üzerinde yapılan değerlendirmeyi geçerek sertifikasyon sürecini tamamlayan Demre'nin, Türkiye'nin 28'inci sakin şehri olmaya hak kazandığını bildirdi.

Adaylık sürecini büyük bir özveriyle yürüttüklerini belirten Duran, sakin şehir seçilmenin gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti. Duran, belediye olarak doğal ve kültürel değerleri korumaya ve ilçedeki yaşam kalitesini yükseltmeye devam edeceklerini ifade etti.

KÖYÜ DE ÖDÜL KAZANMIŞTI

Öte yandan Demre ilçesine bağlı Kaleüçağız Köyü, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UN Tourism) tarafından yürütülen "Best Tourism Villages-En İyi Turizm Köyleri 2025" programı kapsamında, dünya çapında seçilen köyler arasına girerek "En İyi Turizm Köyü 2025" ödülüne layık görülmüştü.

UN Tourism değerlendirme sürecinde, yaklaşık 60'tan fazla üye devletin adayları ve uygulamaları dikkate alınarak yapılan titiz incelemeler sonucunda Kaleüçağız; kültürel ve doğal varlıkların korunması, çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik ile yerel toplulukların ekonomik kalkınmasına katkı sağlayan turizm uygulamaları alanlarında örnek gösterilmişti.

Başkan Fahri Duran, Ödülün Kaleüçağız ve Demre ilçesinin uluslararası alandaki görünürlüğünü artıracağı, yerel ekonomik canlanmaya ve kültürel mirasın korunmasına katkı sağlayacak yeni imkanlar oluşturacağını belirtti. Duran, "Kaleüçağız Köyümüzün aldığı bu ödül, ilçemizin tarihi, doğası ve kültürüne sahip çıkma kararlılığının bir sonucudur. Emek veren herkesi, üreticisini, rehberini, gönüllüsünü ve bu toprağı seven her bireyi minnetle anıyorum. Bu başarı, Demre'nin uluslararası alanda tanınan, sürdürülebilir turizm uygulamalarıyla örnek gösterilen bir ilçe olduğunu bir kez daha ortaya koymaktadır" demişti.Kaynak: AA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

