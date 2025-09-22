FİNANS

Bu kadarına pes! Devlete ait hastanede hanedanlık kuran doktor... Para almadığını taburcu etmedi, veresiye defteri tuttu

Zengin olma lüks hayat yaşama hevesiyle birlikte dolandırıcılık faaliyetlerinde ciddi bir artış var! Aynı şekilde müşkül durumda olan vatandaştan para alma da giderek artıyor. Bunun son örneği Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde doçent olarak çalışan Mehmet Tolga Kafadar'ın yaptıklarıyla gün yüzüne çıktı. Doktor Kafadar, bıçak parası almadığını taburcu etmedi, üstüne bir de veresiye defteri tuttu!

Gazeteci İsmail Saymaz, Halk TV'deki yazısında Diyarbakır'da olanlara ışık tuttu. Görev yaptığı kamu hastanesinde muayene odasını kendi özel kliniği gibi çalıştıran Kafadar'ın 2020 ile 2024 seneleri arasında 1901 hastadan 14 milyonu aşkın para topladığı tespit edildi.

“HERKES VERİYOR SEN DE VERECEKSİN”

2024 yılında hastalardan biri ihbarda bulununca söz konusu olay tabiri caizse patladı! Kafadar'ın hastalara "Beğenmiyorsan devlet hastanesine git bu ödeme şahsi, herkes veriyor sen de vereceksin" dediği ortaya çıktı. Söz konusu doktorun bir yıllık hesap dökümü incelendi, ameliyat ettiği hastaların listesini tutan ve onlardan aldığı paraları not eden doktor tutuklu!

EVİ ARANDI, VERESİYE DEFTERİ BULUNDU

2023 yılında bir hasta guatr şikayetinde bulunuyor. Doktor Kafadar, ondan 17 bin TL istiyor. Hasta asgari ücretle çalışıyorum ödeyemem deyince 11 bin TL'ye iniyor. Savcılık ameliyat olan 8 hastanın Kafadar'ın IBAN'ına 95 bin TL gönderdiğini tespit etti.

Kafadar, ifadesinde, hastalarından para almadığını ve “Ücretini vermezseniz taburcu etmem” demediğini ileri sürdü. Ancak hastalar hediye olarak para verdiyse almış olabileceğini savundu.

CEZAEVİNDE TUTUKLU!

Kafadar’ın evinde yapılan aramalarda veresiye defteri gibi not tutulan ödeme defteri bulundu. Hala cezaevinde tutulan bu şahıs hakkında savcılık 15 yıl hapis cezası isityor.

