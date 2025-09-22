FİNANS

ABD yapımı otomobillerde yüzde 60'lık vergi kalktı! Erdoğan imzaladı, bir gecede değişti... Mercedes, BMW, Jeep, Ford, Tesla fiyatları düşecek mi? Yeni modeller gelebilir

Otomobil piyasası için son dakika vergi kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre ABD menşeli ürünlerin ithalatında 2018'den bu yana uygulanan ek vergiler kaldırıldı. ABD yapımı otomobillere uygulanan %60 ek gümrük vergisi artık sona ererken, "Otomobil fiyatları ucuzlayacak mı?" sorusu akıllara gelirken gözler Mercedes, BMW, Jeep, Ford, Tesla fiyatlarına çevrildi. Sırf bu yüzen Türkiye'ye gelmeyen marka ve model otomobillerin artık önü açıldı.

ABD yapımı otomobillerde yüzde 60'lık vergi kalktı! Erdoğan imzaladı, bir gecede değişti... Mercedes, BMW, Jeep, Ford, Tesla fiyatları düşecek mi? Yeni modeller gelebilir
Devrim Karadağ

Otomobil ithalatında yeni vergi düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Reep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan yeni vergi düzenlemesiyle bir gecede her şey değişti. Yeni kararlar ile birlikte ABD’den ithal edilen ve içlerinde otomobillerin de bulunduğu bazı ürünler üzerindeki ek vergiler kaldırılırken; Çin, Japonya, Güney Afrika gibi ülkelerden ithal edilecek araçlara yeni ek gümrük vergileri getirildi.

ABD yapımı otomobillerde yüzde 60 lık vergi kalktı! Erdoğan imzaladı, bir gecede değişti... Mercedes, BMW, Jeep, Ford, Tesla fiyatları düşecek mi? Yeni modeller gelebilir 1

YÜZDE 60'LIK EK VERGİ KALDIRILDI

Yeni düzenlemelerden ilki 2018 yılında yürürlüğe alınan ABD’den ithal edilen otomobilleri de içine alan ek mali yükümlülüklerde yapıldı. ABD’de üretilen araçlara uygulanan ek %60 verginin kaldırılması, otomotiv sektöründe önemli bir değişikliğe kapı araladı.

ABD yapımı otomobillerde yüzde 60 lık vergi kalktı! Erdoğan imzaladı, bir gecede değişti... Mercedes, BMW, Jeep, Ford, Tesla fiyatları düşecek mi? Yeni modeller gelebilir 2

ABD ÜRETİMİ ARAÇLARIN FİYATLARI DÜŞEBİLİR

Bu vergiler nedeniyle ABD’de üretilen Mercedes, BMW, Jeep, Ford, Tesla gibi şirketlerin bazı modellerinin fiyatları düşecek.

ABD yapımı otomobillerde yüzde 60 lık vergi kalktı! Erdoğan imzaladı, bir gecede değişti... Mercedes, BMW, Jeep, Ford, Tesla fiyatları düşecek mi? Yeni modeller gelebilir 3

BMW X5 VE DİĞER MODELLER İÇİN FIRSAT: TÜRKİYE'YE GELEBİLİR

Vergi düzenlemesi öncesinde BMW’nin ABD’de üretilen X5 modeli gibi birçok araç, maliyetler nedeniyle Türkiye pazarına getirilmiyordu. Piyasaların bu değişim sonrası hareketlenebileceğini belirten ShiftDelete. net şirketinin sahibi, yayıncı Hakkı Alkan "Sırf bu yüzden ülkemize getirilmeyen marka ve modeller vardı. BMW X5 gibi." ifadelerine yer verdi.

ABD yapımı otomobillerde yüzde 60 lık vergi kalktı! Erdoğan imzaladı, bir gecede değişti... Mercedes, BMW, Jeep, Ford, Tesla fiyatları düşecek mi? Yeni modeller gelebilir 4

ABD’den yapılan ithalata yönelik vergilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasında 25 Eylülde yapılacak görüşme öncesi kalkması dikkat çekti.

ÇİN, JAPONYA VE G. AFRİKA MENŞEİLİ ARAÇLARA EK VERGİ GETİRİLDİ

Öte yandan 21 Eylül'de Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile birlikte Çin, Japonya ve Güney Afrika menşeili araçlara ek vergi getirildi. Açıklamada, sektörün tüm bileşenleri ile görüşülerek ilave mali yükümlülüklerin konulduğu kaydedildi.

Her bir otomobil başına ithalat tutarına göre yüzde oran veya maktu bir ilave vergi alınacak. Bunlardan hangisi yüksekse o uygulanacak.

ABD yapımı otomobillerde yüzde 60 lık vergi kalktı! Erdoğan imzaladı, bir gecede değişti... Mercedes, BMW, Jeep, Ford, Tesla fiyatları düşecek mi? Yeni modeller gelebilir 5

Buna göre;

  • Konvansiyonel ve hibrit (plug-in hariç) otomobiller için, adet başına yüzde 25 veya minimum 6 bin Dolar,
  • Plug-in (haricen şarj edilebilir) otomobiller için adet başına yüzde 30 veya minimum 7 bin Dolar,
  • Elektrikli otomobiller için yüzde 30 veya minimum 8 bin 500 Dolar ek mali yükümlülük uygulanacak.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, Dünya Ticaret Örgütü kuralları ve uluslararası yükümlülüklere uygun olarak, Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması bulunan ülkeler dışındaki ülkelerden yapılacak binek otomobil ithalatında; konvansiyonel ve hibrit (plug-in hariç) otomobiller için yüzde 25 veya minimum 6 bin ABD Doları/adedin yüksek olanı, plug-in (haricen şarj edilebilir) otomobiller için yüzde 30 veya minimum 7 bin ABD Doları/adedin yüksek olanı, elektrikli otomobiller için yüzde 30 veya minimum 8.500 ABD Doları/adedin yüksek olanı ek vergi olarak uygulanacak.

ABD yapımı otomobillerde yüzde 60 lık vergi kalktı! Erdoğan imzaladı, bir gecede değişti... Mercedes, BMW, Jeep, Ford, Tesla fiyatları düşecek mi? Yeni modeller gelebilir 6

