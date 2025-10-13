Bu kez de emekli promosyonuna el attılar! Emekli grupları yakın takipte

Son dönemde pek çok banka emekli promosyonu yarışına girdi. Dolandırıcıların da bunu fırsat bilerek fazla promosyon vaadiyle emeklileri hedef aldığı öğrenildi. İşte emeklilerin dolandırılmamak için dikkat etmesi gerekenler...

BURS YALANINDAN SONRA ŞİMDİ DE SIRA PROMOSYON YALANINA GELDİ

Kanal D Haber'de yer alan habere göre; geçtiğimiz haftalarda öğrencileri burs yalanıyla kandıran dolandırıcılar, şimdi de emeklileri 'size promosyon veriyoruz' yalanıyla dolandırıyor.

Bankalar emekliler için promosyon yarışına girdi. 30 bin liraya kadar promosyon veren bankalar var. Meblağ büyük olunca dolandırıcılar da harekete geçti. Bankaların görsellerini birebir kopyalayıp, sözde promosyon, ek ödeme ve devlet desteği vadettikleri öğrenildi.

EMEKLİLERİ TUZAĞA DÜŞÜRMEK İÇİN HER YOLU DENİYORLAR

Dolandırıcıların promosyon oyunuyla emeklileri tuzağa düşürmek için her yolu denediği kaydedildi. İlan, telefon ve mesaj yöntemlerini zaten çoğu kişi biliyor. Ancak dolandırıcıların son günlerde sanal medyadaki emekli gruplarını da yakın takibe aldığı aktarıldı.

Adli bilişim uzmanı avukat Soner Özcan, "Dolandırıcılar yapay zeka destekli sistemleri kullanarak bir banka web sitesini kolaylıkla yayına alabiliyorlar" dedi.

Dolandırıcıların yapay zekayla yaptığı görüşmeleri çoğu emeklinin gerçek bankacı sanıp böylece tuzağa düştükleri vurgulandı.

EMEKLİLERE ÖNEMLİ UYARI

Adli bilişim uzmanı avukat Soner Özcan "Öncelikle banka dışında kaynaklardan gelen SMS ya da sosyal medya üzerinden mesajlara kesinlikle itibar etmemeleri gerek. IBAN bilgileri olmak üzere hiçbir veriyi paylaşmamaları gerekiyor" uyarısında bulundu.