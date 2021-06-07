Bu mesleklere geçenlere destek geliyor! Flaş kıdem tazminatı detayı...

Her bir sektör için yetenek haritaları oluşturularak, işgücü planlaması yapılacak. Geleceğin işleri odaklı işgücü dönüşümü hızlandırılacak. Bakanlık, Genç İstihdam Ulusal Strateji Belgesi'nin bu yıl sonu itibarıyla hayata geçirileceği konuşuluyor. Aynı zaman içerisinde mesleki eğitim merkezlerini gençler için daha cazip kılmak adına burada verilen ücretlerde iyileşmeye gidilecek. Yapılacak yasal düzenleme ile birlikte burada eğitim görenlerin ücretleri kamu tarafından karşılanarak işveren üzerindeki yükler kaldırılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ‘yeni nesil çalışma yöntemleri’ kapsamında milyonları ilgilendiren yeni teşvik modelleri hayata geçiriliyor. Geleceğin mesleklerinde yeni iş olanaklarını yaratmaya katkı vermek adına ‘geçiş destekleri’ sağlanıyor. Teknolojik, dijital yeniliklerin geliştirilebileceği kuruluşlarda uzun zaman staj programları da destek verilecek. Üniversitelerle işbirliğini esas alan bu destek modeli aralıkta başlayacak. Her iki desteğe yönelik idari karar aralık ayı itibarıyla yürürlüğe girecek.

KISMİ ÇALIŞANA KIDEM

Yeni çalışma modelleri yaygın hale gelirken çalışanların hakları yasal olarak korunuyor. Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın, uzaktan çalışma mevzuatını yeni iş modellerine uyum sağlayacak şekilde güncellediği öğrenildi. Kısmi süreli çalışanlara kıdem tazminatı hakkı, hafta tatili, yıllık ücretli iznine ilişkin yasal düzenlemelerin de bu yıl sonu itibarıyla hayata geçirilmesi planlanıyor.

Mevcut yasaya göre kıdem tazminatı alabilmek adına aynı işyerinde bir ya da birden fazla işyerinde en az bir yıl çalışma zorunluluğu aranıyor. Yıllık ücretli izin hakkı için de aynı şart aranıyor. İş Kanunu'nda kısmi süreli çalışanların sosyal haklarının dışında kıdeme hak kazanma sürelerine ilişkin düzenlemeler yapıldığı ifade ediliyor.

YENİ DÖNEME İŞKUR DA UYUM SAĞLAYACAK

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi ile beraber geleneksel iş kavramı günümüzde farklılaştı. Geleceğin meslekleri listesi genişlerken İŞKU yeni planlamalara yöneldi. 2 sene evvel işbaşı eğitim programlarının hazırlık aşamasında 25 mesleği geleceğin mesleği olarak belirleyen İŞKUR, işgücü arzı ve talebindeki eğilimleri belirleyerek, uzaktan çalışma, esnek gibi yeni çalışma modellerine yönelik hizmetleri çeşitlendiriyor.