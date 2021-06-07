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Bu mesleklere geçenlere destek geliyor! Flaş kıdem tazminatı detayı...

07.06.2021 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İş değiştirmeyi düşünenlere yeni iş olanaklarını yaratmak adına geçiş destekleri veriliyor. Bununla ilgili ‘Yeni nesil çalışma yöntemleri’nin detayları ortaya çıkmaya başladı. Eğitim gören öğrencilerin ücretleri kamu tarafından karşılanarak işverene destek olunacak.

Bu mesleklere geçenlere destek geliyor! Flaş kıdem tazminatı detayı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ‘yeni nesil çalışma yöntemleri’ kapsamında milyonları ilgilendiren yeni teşvik modelleri hayata geçiriliyor. Geleceğin mesleklerinde yeni iş olanaklarını yaratmaya katkı vermek adına ‘geçiş destekleri’ sağlanıyor. Teknolojik, dijital yeniliklerin geliştirilebileceği kuruluşlarda uzun zaman staj programları da destek verilecek. Üniversitelerle işbirliğini esas alan bu destek modeli aralıkta başlayacak. Her iki desteğe yönelik idari karar aralık ayı itibarıyla yürürlüğe girecek.

STRATEJİ BELGESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Her bir sektör için yetenek haritaları oluşturularak, işgücü planlaması yapılacak. Geleceğin işleri odaklı işgücü dönüşümü hızlandırılacak. Bakanlık, Genç İstihdam Ulusal Strateji Belgesi'nin bu yıl sonu itibarıyla hayata geçirileceği konuşuluyor. Aynı zaman içerisinde mesleki eğitim merkezlerini gençler için daha cazip kılmak adına burada verilen ücretlerde iyileşmeye gidilecek. Yapılacak yasal düzenleme ile birlikte burada eğitim görenlerin ücretleri kamu tarafından karşılanarak işveren üzerindeki yükler kaldırılacak.

KISMİ ÇALIŞANA KIDEM

Yeni çalışma modelleri yaygın hale gelirken çalışanların hakları yasal olarak korunuyor. Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın, uzaktan çalışma mevzuatını yeni iş modellerine uyum sağlayacak şekilde güncellediği öğrenildi. Kısmi süreli çalışanlara kıdem tazminatı hakkı, hafta tatili, yıllık ücretli iznine ilişkin yasal düzenlemelerin de bu yıl sonu itibarıyla hayata geçirilmesi planlanıyor.

Mevcut yasaya göre kıdem tazminatı alabilmek adına aynı işyerinde bir ya da birden fazla işyerinde en az bir yıl çalışma zorunluluğu aranıyor. Yıllık ücretli izin hakkı için de aynı şart aranıyor. İş Kanunu'nda kısmi süreli çalışanların sosyal haklarının dışında kıdeme hak kazanma sürelerine ilişkin düzenlemeler yapıldığı ifade ediliyor.

YENİ DÖNEME İŞKUR DA UYUM SAĞLAYACAK

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi ile beraber geleneksel iş kavramı günümüzde farklılaştı. Geleceğin meslekleri listesi genişlerken İŞKU yeni planlamalara yöneldi. 2 sene evvel işbaşı eğitim programlarının hazırlık aşamasında 25 mesleği geleceğin mesleği olarak belirleyen İŞKUR, işgücü arzı ve talebindeki eğilimleri belirleyerek, uzaktan çalışma, esnek gibi yeni çalışma modellerine yönelik hizmetleri çeşitlendiriyor.

İŞKUR, yeni dönemde alışveriş, oyun, yeme-içme ve hizmetler alanında geliştirilen web uygulamalarını dikkate alarak daha fazla gence iş imkânı sağlayacak bu alanlarda uygulamalar devreye alacak.

İŞ HAYATINDA POZİSYONLAR DEĞİŞİYOR

Dünya Ekonomik Forumu'nun "İşlerin Geleceği" raporuna göre yeni iş fırsatları doğarken, binlerce pozisyon da yok olacak. Yeni dönemde veri analisti ile veri bilimcileri, yazılım ve uygulama geliştiricileri, sosyal medya ve e-ticaret uzmanları gibi rollere talep giderek artacak.

İnsani yetkinliklerin ön planda olduğu müşteri hizmetleri, pazarlama ve satış gibi alanlardaki rollere olan talebin de artması bekleniyor.

Büyük veri, yapay zekâ, otomasyon süreci, insan-makine iletişimi, bilgi güvenliği alanlarında uzmanlaşmış kişilere ihtiyaç duyulacak.

ÖN PLANA ÇIKACAK MESLEKLER

  • Genel yöneticiler ve operasyon yöneticileri

  • Yapay zekâ ve makine öğrenmesi uzmanı

  • Büyük veri uzmanı

  • Yazılım ve uygulama geliştiricileri/analistleri

  • Satış ve pazarlama meslekleri

  • Veri analistleri ve bilim insanları

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