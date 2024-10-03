Bu meyve tansiyon ve kolesterol düşmanı! Kilosu 250 lira: Hasadı Mersin'de başladı

Alıç, sadece lezzetiyle değil, sağlık yararlarıyla da dikkat çekiyor. Kolesterolü düşürmesi ve safra kesesini temizlemesi gibi faydaları sayesinde, pek çok kişinin doğal bir tedavi seçeneği olarak tercihi haline geldi. Peki, alıç ne zaman toplanır? Alıç neye iyi gelir?

ALICIN KİLOSU 250 TL OLDU!

Mersin'in Mut ilçesine hasadı yapılan alıcın kilosu 250 liradan satılıyor.

Mut ilçesine bağlı Bağcağız Mahallesi'nde üretici Serdar Çetin, 5 yıl önce 22 dönüm alanda yabani alıçları aşılayarak, 850 ağacın yer aldığı bir alıç bahçesi kurdu. Birçok sağlık problemine iyi geldiği bilinen alıcın hasadı bahçede başladı. Bahçe sahibi Serdar Çetin, yurt içine pazarlama yaptıklarını, ileriki yıllarda ürünlerini yurt dışına da pazarlamak istediklerini söyledi. Çetin, “5 sene önce dikmiş olduğumuz alıcın hasadını yapıyoruz. Yaklaşık 22 dönüm arazimizde 850 alıç ağacı bulunmakta. Ağaç başına ortalama 1 ila 2 kilo meyve hasadını gerçekleştiriyoruz. Alıç ağacı bünyesi gereği susuzluğa ve soğuğa dayanıklı bir ağaç. Alıçların desteklenmesi konusunda Mut halkımızı teşvik etmek istiyoruz. Hem de ülke genelinde üretimin artmasını istiyoruz. Biz bu alıcı şu anda Mut halkına tanıtmayı, ayrıca yerel pazara, yurt içi pazara sunmayı düşünüyoruz. İlerleyen süreçte yurt dışına da göndermek istiyoruz. Ürünü işlemek istiyoruz" dedi.

MARKETLERDEKİ FİYATLAR 350 TL'Yİ BULUYOR

Alıcın fiyatının kilo başına ortalama 200 ile 250 lira arasında değiştiğini belirten Çetin, "Marketlerde ise 350 liraya kadar fiyatlara çıkıyor" diye konuştu.

Mut Ziraat Oda Başkanı Muharrem Yılmaz ise “İlçemiz Bağcağız Mahallesi Karaağaç mevkiinde üreticimiz Serdar Çetin alıç hasadı yaptı. Alıç şehrimiz için ilçemiz için çok önemli bir meyvedir. İlçede bu kadar büyük bir alıç bahçesi yoktur. Alıcın faydalarını günümüzde kanserde, diyabette, yüksek tansiyonda görmek mümkün” dedi.

ALICIN FAYDALARI NELERDİR?

Alıç, hem lezzeti hem de sağlık faydalarıyla bilinen bir meyvedir. Özellikle kalp ve damar sağlığı üzerinde olumlu etkileri olduğu kanıtlanmıştır. Alıç, yüksek tansiyon ve yüksek kolesterol gibi sorunlarla mücadelede etkili bir doğal tedavi seçeneği olarak öne çıkmaktadır. İçerdiği bileşenler sayesinde kalp kaslarını güçlendirir ve damarların elastikiyetini artırır, bu da genel kalp sağlığını olumlu yönde etkiler.

Lif açısından zengin olan bu meyve, bağırsakların düzenli çalışmasına yardımcı olur ve kabızlık gibi sindirim problemlerini önler. Ayrıca, sindirim enzimlerinin salınımını teşvik ederek, yiyeceklerin daha iyi sindirilmesini sağlar. Böylece, genel sindirim sağlığını destekleyerek, karın ağrısı ve şişkinlik gibi rahatsızlıkların azalmasına katkı sağlar.

Alıç ayrıca antioksidan özelliklere sahiptir. İçeriğindeki flavonoidler ve vitaminler, serbest radikallerle savaşarak hücrelerin oksidatif stresten korunmasına yardımcı olur. Bu durum, yaşlanma belirtilerini geciktirir ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Sağlıklı bir bağışıklık sistemi, hastalıklara karşı direnç göstererek genel sağlık durumunu iyileştirir.

STRES VE ANKSİYETEYİ AZALTIYOR

Sinir sistemi üzerinde yatıştırıcı bir etki yaratarak, stres ve anksiyete düzeylerini azaltmaya yardımcı olur. Düzenli alıç tüketimi, ruh halini iyileştirir ve uyku kalitesini artırır.

Bu nedenle, doğal bir sakinleştirici arayanlar için alıç mükemmel bir seçenektir.

Safra kesesi sağlığı üzerinde de olumlu etkileri bulunmaktadır. Safra kesesinin sağlıklı çalışmasına yardımcı olur ve safra asitlerinin düzenli salınımını teşvik eder.

Sindirim sürecine katkı sağlayarak, yağların daha iyi sindirilmesini ve emilimini destekler. Bu, özellikle yağlı besinleri tüketen kişiler için önemli bir faydadır.

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır