Bu ödeme talebine kanmayın! TÜVTÜRK'ten araç sahiplerine uyarı

Araç muayene randevularının ücretsiz olduğunu hatırlatan TÜVTÜRK, resmi olmayan internet siteleri ve farklı platformlar üzerinden sunulan yanıltıcı hizmetlere karşı araç sahiplerini dikkatli olmaları konusunda uyardı. Kurum, randevuların yalnızca resmi kanallar üzerinden oluşturulması gerektiğini vurguladı.

Türkiye genelinde araç muayene hizmeti sunan TÜVTÜRK, araç muayene randevularının yalnızca resmi kanallar aracılığıyla ve herhangi bir ücret ödenmeden alınabildiğini duyurdu. Kurum, resmi olmayan internet siteleri ile farklı dijital platformlarda sunulan yanıltıcı hizmetlere karşı vatandaşların dikkatli davranması gerektiğini bildirdi.

Araç sahipleri, muayene randevularını TÜVTÜRK'ün resmi internet sitesi, 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezi, istasyonlarda bulunan kiosklar veya e-Devlet sistemi üzerinden ücretsiz şekilde oluşturabiliyor.

İŞLEM YAPMADAN ÖNCE İNTERNET ADRESİNİ MUTLAKA KONTROL EDİN

TÜVTÜRK, işlem yapılmadan önce kullanılan internet adresinin ve başvuru yapılan iletişim kanalının mutlaka kontrol edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Kurumdan yapılan uyarıda, araç muayene randevusu ya da muayene ücreti gerekçesiyle telefon, SMS, e-posta veya farklı dijital platformlar üzerinden iletilen ödeme taleplerine kesinlikle itibar edilmemesi gerektiği belirtildi. Bu tür girişimlerle karşılaşan vatandaşların durumu TÜVTÜRK'e veya ilgili yetkili makamlara bildirmesinin önem taşıdığı ifade edildi.

BAŞKA HİÇBİR PLATFORMLA İŞ BİRLİĞİ BULUNMUYOR

TÜVTÜRK, Türkiye genelinde 219 sabit, 7 motosiklet, 75 gezici ve 19 gezici traktör istasyonu ile hizmet verdiğini hatırlatarak, araç muayene randevu hizmeti konusunda herhangi bir başka platformla iş birliği içinde olmadığını açıkladı.

Kurum ayrıca, adını ve logosunu kullanarak vatandaşları yanıltmaya yönelik girişimlerle ilgili hukuki süreçlerin titizlikle yürütüldüğünü bildirdi. Gelen ihbar ve bildirimlerin de değerlendirildiği, gerekli işlemlerin ilgili birimler tarafından sürdürüldüğü kaydedildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır