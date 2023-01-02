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Bu sakız tam 2.500 TL! Fiyatı duyan inanamıyor: Boksörlerin de tercihi oldu

02.01.2023 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri’de sertliğiyle ve çene yapısına birçok faydasıyla bilinen kenger sakızının kilosu 2 bin 500 TL’den satılıyor. Tazeliğini 1,5 yıla kadar koruyan kenger sakızının yüz felci, migren ağrısı, kulak tıkanması, gastrit gibi rahatsızlıklara iyi geldiği ifade ediliyor.

Bu sakız tam 2.500 TL! Fiyatı duyan inanamıyor: Boksörlerin de tercihi oldu

Kenger bitkisinin kökünden elde edilen, kendine has, hoş bir kokusu ve tadı bulunan kenger sakızı, 1 ay çiğnense bile bayatlamıyor. Düzenli olarak çiğnendiği takdirde sindirim problemlerini ortadan kaldıran, mide ağrısı ve şişkinliğe iyi gelen, iştah açıcı özelliği ve çene kaslarını güçlendirmesiyle bilinen kenger sakızı, birçok faydası ile vatandaşlardan da ilgili görüyor.

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TAZELİĞİNİ 1,5 YIL KORUYOR

Kenger sakızının sert bir sakız olduğunu ancak çiğnedikçe yumuşadığını ve güzel bir aroma ortaya çıkardığını söyleyen esnaf Behzat Doğdu, “Bu sakız kenger bitkisinden çıkar. Temmuz ayı gibi toprağı eşerler ve bu bitkinin altından akan süt donarak, sakız olur. Şu anda sakız olarak çiğneniyor. Bunun birçok faydası daha var. Yüz felci, migren ağrısı, kulak tıkanması, gastrit gibi rahatsızlığı bulunan vatandaşlar için faydalıdır. Dolabın normal bir gözüne koyduğunuzda bu sakız aynı tazelikte 1 buçuk yıl durur. Sulu vaziyette koymanız gerekiyor. Bu sayede 1 buçuk yıl durur. Bu sakız biraz serttir. Çiğnedikçe yumuşar, yumuşadıkça da harika bir tadı olur. Güzel bir aroması olur. Normalde bunun kilosu 2 bin 500 TL. Şu anda boksörler dahil çene kaslarını geliştirmek için bizden bu sakızı alıyor. Çünkü bu sert olduğu için çene kaslarını geliştirir" dedi.

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TANESİ 5 LİRA

Doğdu, "Ailelerin çocuklarına çiğnetmelerini tavsiye ederim. Yeni nesil çocuklarımıza bu sakızı öğretelim ki kültür ölmesin. Fiyatlar tane olarak ise 5 TL’den başlıyor, 10 TL’ye kadar var. Büyüklüğüne ve beyazlığına göre değişiyor. Bu sakız yaklaşık 50-60 yıldır satılır. Herkesin bu sakızı çiğnemesini öneririm. Çünkü daha önceden diğer sakızlar yokken anneannelerimizi, babaannelerimizin çiğnedikleri sakızlar bunlardı” şeklinde konuştu.


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sakız

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