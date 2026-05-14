Bu şartları taşıyanlar ödeme yapacak: Tamamlanması zorunlu!

Ayda 8 gün ve daha az süreyle çalışanların genel sağlık sigortası (GSS) primini 30 güne tamamlaması gerekiyor.

Rümeysa Ezgi Sivritepe
Ayda 8 gün ve altında çalışanların eksik günlerine ait GSS primlerinin 30 güne tamamlanması gerekiyor. Bu kişilerin ebeveynleri tarafından bakılması gerekiyorsa GSS priminin 30 güne tamamlanması gerekmiyor. Gelir testinde hane içinde kişi başına gelir asgari ücretin üçte birinden az çıkarsa yine prim ödemeye gerek bulunmuyor. Prim ödemesi gerekenlerin ödeme yapmaması durumunda borçlu durumuna düşerler.
HaberTürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberine göre, bir günlük GSS primi 66,06 TL’dir. Yani eksik günlerini tamamlaması gereken bir kişi GSS primini 30’a tamamlamak için 1519,30 TL prim ödemesi gerekir.

1 GÜNLÜK BORÇLANMA NE KADAR?

Kanunda 13 Şubat 2011 tarihinde yapılan değişikliğe göre, kısmi süreli çalışanlar isterlerse bu tarihten sonraki eksik günleri emekliliklerine saydırmak için borçlanma yaparak 30 güne tamamlayabiliyorlar. Borçlanma yapıldığında 1 gün için en az günlük asgari ücretin yüzde 45’i oranında prim ödeniyor. 2026 yılı itibarıyla 1 günlük borçlanma primi olarak en az 495,45 TL yatırılıyor.
Borçlanma yapmadan önce GSS primini ödemiş olan kısmi süreli çalışanlardan ise en az günlük asgari ücretin yüzde 39’u oranında prim yatırması isteniyor. Bu durumda ise 1 günlük borçlanma için 429,39 TL ödemek gerekiyor.
YÜZDE 45 PRİM ALINACAK

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kısmi süreli çalışanlardan borçlanma yapanların GSS prim işlemlerine ilişkin genelge yayımladı. Genelgeye göre, 30 günden az çalışması nedeniyle ay içerisindeki eksik günler için GSS tescili yapılarak prim tahakkuk ettirilen kişilerden, GSS prim borcunu ödemeksizin borçlanma yapanlardan yüzde 45 oranında prim alınacak. Bunların, borçlanma yaptıkları aylar için tahakkuk ettirilen GSS prim borçlarını ödemelerine gerek kalmayacak. SGK, söz konusu kişilerin borçlanma yapılan aya ait GSS tescil kayıtlarını ve GSS prim tahakkuklarını iptal edecek.

