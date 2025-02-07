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Bu şehirlerde yaşıyorsanız içiniz rahat olsun! Liste belli oldu... İşte gıda güvenliği konusunda tam not alan 18 il

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
07.02.2025 13:40
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Türkiye, bir süredir gıda sahtekarlıklarıyla ilgili haberleri takip ederken, "Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar" ve "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesi her gün uzuyordu... Ancak öyle ki bazı şehirlerde hiçbir hileli ürüne rastlanmadı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı listeye göre 18 il gıda güvenliği konusunda tam not aldı. İşte içinizin rahat olacağı şehirlerin listesi...

Bu şehirlerde yaşıyorsanız içiniz rahat olsun! Liste belli oldu... İşte gıda güvenliği konusunda tam not alan 18 il

Gıda güvenliği Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri olmaya devam ederken; Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar" ve "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" şeklinde hazırladığı liste neredeyse her gün uzayıp gidiyor. Vatandaşlar bu listeyi takip ederken; bu kez de Gıdada hiç hile yapılmayan 18 ilin listesi gündem oldu.

81 İLİN 63'ÜNDE HİLE YAPILDI

Türkiye genelinde 81 ilde yapılan denetimlerde 63 ilden toplamda 90 firma, sağlığa zararlı maddeler içeren ürünler nedeniyle 'kırmızı liste'ye alındı. Ayrıca, taklit veya tağşiş yaparak tüketiciyi aldatan bine yakın firma da 'turuncu liste'de yerini aldı.

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GIDADA HİÇ HİLE YAPMAYAN 18 İL

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Yapılan denetimler sonucunda 18 ilde hiçbir firmanın hile yapmadığı görüldü.

Gıda güvenliği konusunda tam not alan iller şöyle:

Ağrı
Ardahan
Artvin
Bayburt
Bingöl
Bitlis
Düzce
Erzincan
Hakkari
Karabük
Kars
Kastamonu
Kırıkkale
Kırşehir
Nevşehir
Niğde
Uşak
Van

EN SKADAL HİLE DOMUZ ETİ

2 Ekim 2024 tarihi itibarıyla belirli aralıklarla güncellenen listede şimdiye kadar pek çok firma yer aldı. Ünlü markaların da bulunduğu listede skandal hileler ifşa oldu. En skandalı ise vatandaşa domuz eti yedirilmesi oldu.

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EN ÇOK HİLE YAPILAN ÜRÜNLER

En çok hile yapılan ürünler arasında zeytinyağı, et ve et ürünleri, lahmacun, börek, peynir, baharat, süt ve süt ürünleri yer aldı. Hilekarlar zeytinyağına tohum yağı karıştırırken, dana diye vatandaşa at ve eşek eti yedirdi. Ayrıca et ürünlerine tavuk eti karıştırılırken, peynirlerde yağ oranlarının düşürüldü. Baharatlarda gıda boyası gibi hileler yapıldı.

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Gıda güvenliği konusunda siz ne düşünüyorsunuz?

Gıda güvenliğinin büyük bir sorun, çalışmaları destekliyorum
Gıda güvenliği önemli tabi ama biraz abartılıyor
Gıda güvenliği sorunuyla başa çıkılamaz malesef

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Hissenet
Anahtar Kelimeler:
Tarım ve Orman Bakanlığı gıda
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