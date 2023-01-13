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Bu sene zam... Otobüs bileti fiyatları ile ilgili kararı duyurdu! Şehir dışına çıkacak milyonları ilgilendiriyor

13.01.2023 12:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde pek çok ürün ve hizmetteki fiyat artışları Türkiye'nin gündeminde olurken 'fiyat sabitleme' çağrılarından sonra farklı sektörlerden peş peşe hamleler gelmişti. Milyonlarca vatandaşın bütçesinde önemli bir gider kalemi olan şehirler arası ulaşımda yeni bir gelişme yaşandı. Şehirler arası otobüs bileti fiyatlarına bu yıl zam olacak mı gibi konusu merak edilirken TOFED Genel Başkanı Birol Özcan zam yapılmayacağını duyurarak "2023'te bilet fiyatları aynı kalacak" dedi.

Bu sene zam... Otobüs bileti fiyatları ile ilgili kararı duyurdu! Şehir dışına çıkacak milyonları ilgilendiriyor

Vatandaşlar gıdadan giyime, ulaşımdan elektriğe kadar pek çok farklı kalemdeki fiyat artışlarını dikkatle takip ediyor. Türkiye'nin önemli gündem maddelerinden bir tanesi olan fiyat artışlarına ilişkin 'fiyat sabitleme' çağrısı gelmiş ve bu çağrı zincir marketler başta olmak üzere farklı sektörlerde karşılık bulmuştu. Şimdi şehir dışına çıkacak olan vatandaşlar, şehirler arası otobüs bileti fiyatlarının durumunun ne olacağını merak ediyor. Peki, şehirler arası otobüs bileti fiyatlarına zam gelecek mi? (TOFED) Genel Başkanı Birol Özcan, yazdan beri otobüs bilet fiyatlarında artış yapmadıklarını aktararak 2023 yılı için yeni bir tarife beklentileri olmadığını ve bilet fiyatlarının aynı kalacağını söyledi. İşte detaylar...

"SEFERLER 2022'DE NORMALE DÖNDÜ"

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Birol Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle 2020 yılında yüzde 50 kapasiteyle hizmet verdiklerini, vakaların azalmasıyla yüzde 100 kapasiteyle hizmete döndüklerini söyledi.

Salgının hızında yaşanan azalmayla otobüs seferleri ve yolcu sayılarının arttığını belirten Özcan, "2021 yılında artmaya başlayan seferler, 2022 yılında daha da yükseldi ve normale döndü. 2021 yılında İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda 370 bin otobüs sefer yaptı. 2022 yılında otobüs sefer sayımız 427 bine yükseldi. 2022 yılında bir önceki yıla göre sefer sayımız yüzde 15 arttı. Ayrıca yolcu sayımız da arttı." diye konuştu.

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"BİLET FİYATLARI AYNI KALACAK"

Özcan, firmalarının artan sefer ve yolcu sayısından memnun olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"Pandemiden önce otobüs sefer sayılarımız günlük 2 bindi. Bu sayı daha sonra çok düştü. 2022 yılında ise günlük otobüs sefer sayımız arttı. İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda 2022'de günlük sefer sayımız 1170 oldu. Ancak 2023 yılı biraz durgun başladı. Sömestr tatili, yaklaşan Ramazan ayı ve bayramı, yaz tatiliyle beraber bu sayının daha da artmasını bekliyoruz. Sefer sayımız azalmasına rağmen firmalarımız iyi para kazandı. Batıdaki firmalar doğudaki firmalara göre biraz daha fazla para kazandı. Yaz ayından beri bilet fiyatlarda bir artış yapmadık. Uzun zamandır fiyatlarımız sabit. 2023 yılı için yeni bir tarife beklentimiz yok, bilet fiyatları aynı kalacak. Mazotta fiyat iyi seviyede. Eğer fiyatları artırırsak yolcu da bulamayız. Uçak firmalarının indirim yaptığı dönemlerde biraz yolcularımız azalıyor. Sefer sayılarımız düşse de doluluk oranımız gayet iyi. Ama mazotta ÖTV indirimi beklentimiz var."

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KÖPRÜ VE OTOYOL FİYATLARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı, yeni yılda köprü ve otoyol fiyatlarının artırılmaması kararından çok memnun olduklarını dile getiren Özcan, bunun otobüs firmalarına olumlu yansıyacağını ifade etti.

Özcan, İstanbul'da belli saatlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden otobüs firmalarının geçişine izin verilmesini talep ettiklerini dile getirerek, "Sayın Cumhurbaşkanımızdan böyle bir beklentimiz var. Belli saatlerde köprülerden geçişe izin verirseler çok mutlu oluruz. Özellikle yakın şehirlere yaptığımız seferler için bu çok iyi olacak." dedi.

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Usulsüz şekilde minibüslerle taşımacılığının kendilerine zarar verdiğini vurgulayan Özcan, şunları kaydetti:

"Bu taşımacılığın biz önüne geçemiyoruz. Bunun önüne geçmek için bazı çalışmalarımız var. Beylikdüzü'nde ve Hadımköy'de bir durak yapmak istiyoruz. Özellikle Trakya'dan gelen yolcularımızın buraya gelmesini istiyoruz. Çünkü minibüsle taşımacılığıyla başa çıkmak mümkün değil. Usulsüz taşımacılığın önüne geçmemiz gerekiyor. Bunu yapan kişilere ya da araç sahiplerine ceza kesilmesi lazım. 2023 yılından daha ümitliyiz. 2023'de yolcu sayısı ile sefer sayısının daha da artmasını bekliyoruz. Bu fiyatlarla ekonomiye daha bir katkımız olur." (AA)

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