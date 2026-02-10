FİNANS

Bu siteler dolandırıcı çıktı! Alışveriş yapanlar dikkat: Kartınızı hemen kapatın

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi, Ramazan’da dolandırıcıların hedefi haline gelen vatandaşlar için harekete geçti. Ramazan temalı sahte bağış, ürün satışı ve kampanya sitelerine karşı operasyon gerçekleştirildi. Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi ekipleri, 940 sahte web sitesine erişimi engeli getirdi.

Bu siteler dolandırıcı çıktı! Alışveriş yapanlar dikkat: Kartınızı hemen kapatın
Rümeysa Ezgi Sivritepe

Dolandırıcılar Ramazan ayında da iş başında! Sahte kampanyalar ve bağış siteleri açarak tuzak kurmaya çalışan dolandırıcılar, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) bağlı USOM’un radarına takıldı.

Bu siteler dolandırıcı çıktı! Alışveriş yapanlar dikkat: Kartınızı hemen kapatın 1

940 SİTE KAPATILDI

Gelen ihbarlar USOM’un geliştirdiği yazılımlar ile tespit edilen 940 internet sitesine erişim engeli getirildi. Sabah’ın haberine göre, engelleme getirilen bazı internet siteleri şu şekilde:

"ramazanfirsatları.com, ramazanbayramikutluolsun.com, ramazankampanya.com, ramazandaburadanal.com.tr, ramazansizleguzel.com.tr, ramazankaraca.com.tr, ramazana101.com, ramazandayardim.com, ceptesokmarket-ramazan.com, pttramazan.com"

Bu siteler dolandırıcı çıktı! Alışveriş yapanlar dikkat: Kartınızı hemen kapatın 2

HESAP BİLGİLERİNİ ALIYORLAR

Sitelerde sözde uygun fiyatlı ürünler, yardım kampanyaları, kurumsal markaların taklit edilmiş görselleri gibi yanıltıcı içerikler yer aldığı ve bu yolla vatandaşın kredi ve banka kartı ile kimlik bilgilerinin çalındığı ifade edildi.

Aynı zamanda gönderilen SMS ya da maillere de çok dikkat etmek gerekiyor.
Bu siteler dolandırıcı çıktı! Alışveriş yapanlar dikkat: Kartınızı hemen kapatın 3

KARTLARI İŞLEME KAPATIN

Linkle erişilen sitenin adresinin tam olarak resmi adres olup olmadığının dikkatle kontrol edilmesi, emin olunamayan durumlarda o siteden uzak durulması önem arz ediyor.
Bu siteler dolandırıcı çıktı! Alışveriş yapanlar dikkat: Kartınızı hemen kapatın 4

Dolandırıcılığa maruz kalanların anında bankasını arayarak şüpheli işlem bildirimi yapması, kartlarını işleme kapatması ve sonrasında en yakın karakol ya da savcılığa giderek suç duyurusunda bulunması gerekiyor

Anahtar Kelimeler:
Ramazan alışveriş dolandırıcı
En Çok Aranan Haberler

