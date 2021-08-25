Bu tarihe dikkat! Dul eşe şartsız emeklilik

Emekli sandığı uyarınca sigortalıların hak sahibi eş, çocuklar anne ve baba olmaktadır. Eğer kişi belirlenen tarihten önce sigortalıysa ve hizmet süresi dolduysa herhangi bir ölüm durumunda eşleri şartsız bir şekilde emeklilikten yararlanabiliyor. İşte konuyla ilgili detaylar…

DUL EŞE NASIL EMEKLİ AYLIĞI BAĞLANIR?

Eşini kaybeden pek çok kişi en azından maddi anlamda rahatlayabilmek adına, emekli aylığından yararlanmak istiyor. Bu aylığın bağlanması için bazı şartlar gerekiyor. Anca 1 Ekim 2008 öncesi başlayan ve 10 yıllık hizmet süresi dolan memurun ölümü halinde dul eşe hiçbir şart aranmadan aylık bağlanır. Dul aylığıyla birlikte emekli maaşı da alınabilir. Ancak bu durumda dul aylığının oranı %50'yi geçemez.

SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDE 1 GÜN BİLE ÖNEMLİ

Sosyal güvenlik sisteminde bir günün bile çok önemi var. 1 Ekim 2008'de ilk kez memur olmakla, 30 Eylül 2008'de memuriyete başlamış olmak arasında önemli farklar bulunuyor. 1 Ekim 2008 öncesi memuriyete başlayanların ölümü halinde geride kalan dul eşe aylık bağlanma şartları bu tarihten sonra memuriyete başlamış kişilere göre farklı.

1 EKİM 2008’DEN ÖNCE MEMURİYETİ BULNANLARDA ŞART YOK

Emekli Sandığı Kanunu uyarınca sigortalının hak sahipleri; eşi, çocukları, anne ve babasıdır. Yani ölüm aylığı ölen sigortalının eşine, çocuklarına, anne ve babasına bağlanabilir. Geride kalanlara ölüm aylığı bağlanabilmesi için 1 Ekim 2008 tarihi öncesi memuriyeti bulunan kişilerin ölüm tarihine kadarki hizmet süreleri çok önemlidir. 1 Ekim 2008 tarihi öncesinde memuriyeti bulunan ve ölüm tarihi öncesinde 10 yıllık hizmet süresi olan memurun ölümü halinde dul kalan eşin SGK'ya müracaatı ölüm aylığı bağlanması için yeterlidir. Bu durumda dul eşe aylık bağlanabilmesi için özel bir şart söz konusu değildir. Eğer dul eş hem kendi görev veya emekli aylığını, hem de dul aylığını alacaksa bağlanacak dul aylığının oranı yüzde 50'yi geçemez. Yani emekli olan eş, dul aylığıyla birlikte emekli aylığını alabilir.

YENİDEN EVLENİRSE KESİLİYOR

Ölen eşinden dolayı aylık almakta olan dul eş eğer yeniden evlenirse aylığı kesilir. Bu nedenle daha sonra faiziyle haksız aldığı aylıkları ödememek için bu durumu yeniden evlenen eşin SGK'ya bildirmesi gerekiyor. Aksi takdirde kendisine haksız olarak aldığı aylıklar için borç çıkarılacaktır.



