FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bu tarihe dikkat! Dul eşe şartsız emeklilik

Bu tarihe dikkat! Dul eşe şartsız emeklilik

25.08.2021 12:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ailede yaşanan bir kayıp kişileri hem maddi hem de manevi anlamda etkiliyor. Devlet en azından maddi anlamda yardımcı olabilmek adına, emekli olup yaşamını yitirenlerin eşlerine şartsız emeklilik sağlıyor.

Bu tarihe dikkat! Dul eşe şartsız emeklilik

Emekli sandığı uyarınca sigortalıların hak sahibi eş, çocuklar anne ve baba olmaktadır. Eğer kişi belirlenen tarihten önce sigortalıysa ve hizmet süresi dolduysa herhangi bir ölüm durumunda eşleri şartsız bir şekilde emeklilikten yararlanabiliyor. İşte konuyla ilgili detaylar…

DUL EŞE NASIL EMEKLİ AYLIĞI BAĞLANIR?

Eşini kaybeden pek çok kişi en azından maddi anlamda rahatlayabilmek adına, emekli aylığından yararlanmak istiyor. Bu aylığın bağlanması için bazı şartlar gerekiyor. Anca 1 Ekim 2008 öncesi başlayan ve 10 yıllık hizmet süresi dolan memurun ölümü halinde dul eşe hiçbir şart aranmadan aylık bağlanır. Dul aylığıyla birlikte emekli maaşı da alınabilir. Ancak bu durumda dul aylığının oranı %50'yi geçemez.

SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDE 1 GÜN BİLE ÖNEMLİ

Sosyal güvenlik sisteminde bir günün bile çok önemi var. 1 Ekim 2008'de ilk kez memur olmakla, 30 Eylül 2008'de memuriyete başlamış olmak arasında önemli farklar bulunuyor. 1 Ekim 2008 öncesi memuriyete başlayanların ölümü halinde geride kalan dul eşe aylık bağlanma şartları bu tarihten sonra memuriyete başlamış kişilere göre farklı.

1 EKİM 2008’DEN ÖNCE MEMURİYETİ BULNANLARDA ŞART YOK

Emekli Sandığı Kanunu uyarınca sigortalının hak sahipleri; eşi, çocukları, anne ve babasıdır. Yani ölüm aylığı ölen sigortalının eşine, çocuklarına, anne ve babasına bağlanabilir. Geride kalanlara ölüm aylığı bağlanabilmesi için 1 Ekim 2008 tarihi öncesi memuriyeti bulunan kişilerin ölüm tarihine kadarki hizmet süreleri çok önemlidir. 1 Ekim 2008 tarihi öncesinde memuriyeti bulunan ve ölüm tarihi öncesinde 10 yıllık hizmet süresi olan memurun ölümü halinde dul kalan eşin SGK'ya müracaatı ölüm aylığı bağlanması için yeterlidir. Bu durumda dul eşe aylık bağlanabilmesi için özel bir şart söz konusu değildir. Eğer dul eş hem kendi görev veya emekli aylığını, hem de dul aylığını alacaksa bağlanacak dul aylığının oranı yüzde 50'yi geçemez. Yani emekli olan eş, dul aylığıyla birlikte emekli aylığını alabilir.

YENİDEN EVLENİRSE KESİLİYOR

Ölen eşinden dolayı aylık almakta olan dul eş eğer yeniden evlenirse aylığı kesilir. Bu nedenle daha sonra faiziyle haksız aldığı aylıkları ödememek için bu durumu yeniden evlenen eşin SGK'ya bildirmesi gerekiyor. Aksi takdirde kendisine haksız olarak aldığı aylıklar için borç çıkarılacaktır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Alarm çanları çalıyor: 50 metreyi aştı!Alarm çanları çalıyor: 50 metreyi aştı!
Sağlık hizmetleri artık telefonunuzda! Sağlık hizmetleri artık telefonunuzda!
Okul servislerinde yeni dönem!Okul servislerinde yeni dönem!
Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca, "Tek bir ilimiz var" diyerek duyurdu

Bakan Koca, "Tek bir ilimiz var" diyerek duyurdu

Nikah memurunun sorusunu duyar duymaz öyle bir şey yaptı ki...

Nikah memurunun sorusunu duyar duymaz öyle bir şey yaptı ki...

2022’de hangi memur ne kadar maaş alacak?

2022’de hangi memur ne kadar maaş alacak?

3.5 milyon kişi başvuru yaptı! Son hafta

3.5 milyon kişi başvuru yaptı! Son hafta

Almanya'dan duyuruldu: Her yıl 400 bin göçmen...

Almanya'dan duyuruldu: Her yıl 400 bin göçmen...

Altın fiyatlarında günün ilk rakamları!

Altın fiyatlarında günün ilk rakamları!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Milyonların gözü bu haberde! Bugün açıklanıyor

Milyonların gözü bu haberde! Bugün açıklanıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Liste belli oldu! İşte en ucuz sıfır otomobiller!

Liste belli oldu! İşte en ucuz sıfır otomobiller!

Maaşlar ve ikramiyelerde yüzde 20 artış

Maaşlar ve ikramiyelerde yüzde 20 artış

Yaklaşık 50 ilin kaderini değiştirecek!

Yaklaşık 50 ilin kaderini değiştirecek!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.