Bu tavsiyelere uyanın faturası düşüyor... Elektrikli cihazlara dikkat

Kış aylarının gelmesiyle birlikte faturalar da her geçen gün daha da kabarık gelmeye başladı. Elektrik faturasına gelen zamlar ise fiyatların katlanmasına neden oldu. Faturalarınızı düşürmek için sizlere birkaç basit önerilerde bulunacağız. Eğer bu önerileri yerine getirirseniz, elektrik faturalarınızdaki düşüşe şahit olacaksınız. İşte o önlemler…

HİÇBİR ŞEY YAPMASANIZ BİLE BU ALETLERİN ÇALIŞMASI 234 TL

Pek çok vatandaş bazen evde olmasa da elektrik faturasının kabarık gelmesinden şikayetçi. Ancak siz evde olmasanız da bazı elektrikli aletler çalışmaya devam ettiğinden fatura da kabarık geliyor. Sadece buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makinesi, ocak, fırın ve kombi faturaya aylık 234 olarak yansıyabiliyor. Şöyle ki buzdolabı 20 kWh harcayarak faturaya 18 lira olarak yansırken, dizüstü bilgisayar 5 gün ve 8 saat kullanıldığında 88 lira olarak geliyor. Günde 2 saat fırın çalıştırsanız yansıma 54 TL oluyor.

Bu aralar evlerin vazgeçilmezi olan robot süpürge günde 3 saat çalışarak ayda ortalama 4.5 lira faturaya yansıyor.

KOMBİLER DOĞAL GAZIN YANINDA ELEKTRİK DE HARCIYOR

Doğal gaz maliyetiyle bilinen kombiler aslında elektrik faturalarında da kendisini gösteriyor. Kış aylarında kullanımı 8-10 saatleri geçen kombi, haftanın her günü bu aralıklarda çalıştırıldığında elektrik tüketimine de sebep oluyor. Haftanın her günü 8 ile 10 saat arasında çalıştırılan kombinin elektrik tüketim maliyeti 28-41 TL’ye kadar çıkabiliyor.

TELEVİZYONU SÜREKLİ AÇIK TUTMAYIN

Televizyonlar bazen sırf ses olsun diye sabahtan başlıyor, akşama kadar açık bırakılıyor. Bazen de kumandadan kapatılsa da fişten çekilmiyor. Öncelikle fişten çekilmediğinde de enerji harcadığını belirtmemiz gerekiyor. Televizyonu sürekli açık tutmak 11 TL fazladan ödemeniz anlamına geliyor.

KULLANMADIĞINIZDA FİŞLERİ ÇEKİN

Elektronik aletleri prizde bırakmanız son derece önemli. Çalıştırmasanız da fişe takılı olan elektrikli aletler enerji harcamaya devam ediyor. Boşa yanan ışıkları kapattığınız gibi, boşa duran fişleri de çekerseniz enerji tüketiminin önüne geçebilirsiniz.



