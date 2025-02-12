FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bu yöntem doğal gaz faturasını düşürüyor! Kar yağınca kombinin derecesini yükseltenler dikkat

Bu yöntem doğal gaz faturasını düşürüyor! Kar yağınca kombinin derecesini yükseltenler dikkat

12.02.2025 16:12
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kar yağışının günden güne etkisini artırması kombilerin derecesi yükseltti. Doğal gaz kullanımında verimi artıracak öneriler ise aile bütçesine katkıda bulunuyor. Evlerde konfordan ödün vermeden doğal gaz kullanımında tasarrufu artıracak önerileri 9 maddede sıralayan doğal gaz dağıtım hizmeti sunan bir firma, evden gün içi ayrılma durumlarında kombiyi veya termostatı kapatmak yerine derecesini düşürerek ortam ısısını sabit tutmanın toplamda daha az enerji tüketimi sağladığına dikkat çekti.

Bu yöntem doğal gaz faturasını düşürüyor! Kar yağınca kombinin derecesini yükseltenler dikkat

Doğal gaz faturası nasıl düşürülür? Birçoğu basit fakat etkili yöntemlerle doğal gaz kullanımında elde edilecek tasarruf yöntemlerinin altı çizildi. Doğru kullanım alışkanlıklarıyla aile bütçesine ve ülke ekonomisine katkıda bulunmanın mümkün olduğu ifade edildi.

5192823

DOĞAL GAZ FATURASI DÜŞÜRME YÖNTEMLERİ

Doğal gazı verimli kullanarak çevrenin korunmasına ve tasarrufa katkı sağlamanın dokuz yolu ise şöyle açıklandı:

TÜPTEN BEŞ BUÇUK KAT DAHA EKONOMİK

"Doğal gaz, mutfakta yemek pişirme ve sıcak su kullanımında tüpe göre altı buçuk kat, ısınmada ithal kömüre göre dört kat ve elektriğe göre de iki buçuk kat daha ekonomik bir seçenek olarak öne çıkıyor. Doğal gazın diğer enerji kaynaklarına göre daha ekonomik olması hem bireysel kullanıcılar hem de ülke ekonomisi açısından büyük bir avantaj sunuyor.

iStock-1051686128

BİR DERECE FARKLA TASARRUF SAĞLAYIN

Kombinin sıcaklık ayarını sadece 1 derece düşürmek bile doğal gaz faturalarında yüzde 7’ye varan bir tasarruf sağlıyor. Küçük bir değişiklikle büyük bir fark oluşturmak mümkün. Evlerde konforu bozmadan yapılan bu basit değişiklik, enerji tüketiminin azaltılmasına ve çevrenin korunmasına katkı sağlıyor. Ayrıca, sıcaklık kontrolünü düzenli olarak yapmak, tasarrufu artırmanın en kolay yollarından biri.

RADYATÖRLERİN ÜSTÜNÜ ÖRTMEYİN

Isı kaybını önlemek ve kombinin gereksiz yere daha fazla çalışmasını engellemek için radyatörlerin üstü örtülmemeli ve önleri kapatılmamalı. Radyatörlerin üzerine örtü veya benzeri malzemeler koymak, ısının odalara yayılmasını engelliyor ve kombinin daha fazla çalışmasına neden oluyor. Ayrıca, radyatörlerin bulunduğu duvarlara ısı yalıtımı sağlayan yansıtıcı paneller yerleştirmek, ısının odaya geri yansımasını sağlayarak enerji verimliliğini artırırken, eşyaların radyatörleri engellememesi de ısının eşit şekilde dağılmasına katkıda bulunuyor.

EVDEN ÇIKARKEN KOMBİNİN DERECESİNİ DÜŞÜRÜN

Evden gün içinde ayrılma durumlarında kombiyi veya termostatı tamamen kapatmak, eve geri döndüğünüzde soğuyan ortamı yeniden ısıtmak için daha fazla enerji tüketilmesine yol açabiliyor. Bu nedenle kombiyi düşük bir derecede tutarak evin tamamen soğumasını engellemek, enerji tüketimini optimize etmenin etkili bir yolu olarak öne çıkıyor.

iStock-1405643468

TERMOSTATİK VANA İLE TASARRUFU ARTIRIN

Termostatik vana kullanımı, radyatörü ayarlanan sıcaklık değerine ulaştığında otomatik olarak kapatarak enerji tasarrufu sağlar. Bu basit uygulama yüzde 15’e varan tasarruf elde edilmesine yardımcı olur. Termostatik vanalar, her odanın sıcaklık ihtiyacına göre ayrı ayrı ayar yapmanıza olanak tanıyor. Bu sayede, kullanılmayan odaların ısıtılmasını önleyerek enerji israfını engelleyebilirsiniz. Özellikle büyük ve farklı kullanım alanlarına sahip evlerde termostatik vana kullanımı, enerji tüketiminin kontrol altına alınmasında büyük bir avantaj sağlar.

ODA TERMOSTATI İLE VERİM ARTIŞI SAĞLAYIN

Evde istenilen sıcaklık seviyesini koruyarak kombinin gerektiği kadar çalışmasını sağlayan oda termostatı, fazla enerji tüketiminin önüne geçerek doğal gaz faturasında yüzde 15’e varan tasarruf sağlanmasına katkıda bulunuyor. Ayrıca, akıllı oda termostatları kullanarak evde olmadığınız zamanlarda sıcaklık ayarlarını otomatik olarak değiştirebilir, böylece enerji tasarrufunu en üst düzeye çıkarabilirsiniz. Akıllı oda termostatları, kullanıcıların enerji tüketim alışkanlıklarını analiz ederek en verimli ısıtma programlarını öneriyor.

iStock-1455901403

YALITIM, TASARRUFUN ANAHTARLARINDAN BİRİ

Evde ısı kaybını önlemek için çatı, duvarlar ve pencerelerin yalıtımına özen gösterilmeli. Çatı ve pencere yalıtımı yüzde 30’a, dış duvar yalıtımı ise yüzde 40’a varan oranlarda tasarruf sağlayabiliyor. Yalıtım, ısının evin içinde kalmasını sağlayarak kombinin daha az çalışmasına ve dolayısıyla daha az enerji harcanmasına neden oluyor. Pencerelerde çift cam kullanımı, ısı kaybını önemli ölçüde azaltıyor. Ayrıca, kapı ve pencere kenarlarında oluşan hava sızıntılarını önlemek için yalıtım bantları kullanmak, enerji tasarrufu sağlamanın pratik yollarından biri.

iStock-1939653334

KOMBİYE BAKIM YAPTIRIN

Isınma sezonu öncesinde kombilere mutlaka bakım yaptırmak gerekiyor. Periyodik bakım, kombinin ömrünü uzatırken daha verimli çalışmasını sağlıyor ve doğal gaz tüketimini azaltıyor. Bakım yapılmamış kombiler, daha fazla enerji harcayarak aynı ısıyı sağlamaya çalışıyor, bu da faturaların yükselmesine neden olabiliyor. Ayrıca, periyodik bakım sırasında kombideki olası arızaların tespit edilip giderilmesi, ileride oluşabilecek büyük masrafların da önüne geçiyor. Kombinin yanı sıra radyatörlerin de temizlenmesi verimliliği artıran faktörlerden biri.

thumbs_b_c_58d401494e161d39c54b64403ab8e1ee

KOMBİNİZİ EVİNİZİN İHTİYACINA GÖRE SEÇİN

Yoğuşmalı kombiler, standart kombilere kıyasla yüzde 15 daha fazla verim sağlıyor. Kombi seçerken ihtiyaçtan büyük veya küçük kapasiteli kombilerden kaçınmak da verimi artırıyor. Gereğinden büyük bir kombi, daha fazla enerji harcayarak çalışırken, küçük bir kombi de yeterli ısıya ulaşmak için sürekli maksimum kapasitede çalışmak zorunda kalıyor ve bu durum enerji israfına neden oluyor. Yoğuşmalı kombiler, yanma sırasında oluşan buharı yeniden kullanarak enerji verimliliğini artırıp doğal gaz tüketimini azaltıyor. Yoğuşmalı kombilere yatırım yapmak hem faturaların düşmesine hem de çevrenin korunması için önemli."

Karşılaştırmaların 2025 Ocak ayı piyasa verilerine dayanarak yapıldığı belirtildi. (İHA)

thumbs_b_c_b983541bbf1997830fcc441e8ecce454Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Canlı Borsa
Anahtar Kelimeler:
doğal gaz Doğal gaz faturası doğalgaz faturası fatura doğalgaz faturası tasarrufu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'da görüş mesafesi düştü, uçaklar inemedi

İstanbul'da görüş mesafesi düştü, uçaklar inemedi

Sauna, hamam, sinema salonu ve dahası! Zuhal Topal'ın lüks villası olay

Sauna, hamam, sinema salonu ve dahası! Zuhal Topal'ın lüks villası olay

Fiyat karşılaştırmak isteyen koştu! İlk gün siteye akın ettiler

Fiyat karşılaştırmak isteyen koştu! İlk gün siteye akın ettiler

Arkadaşının kolu kırılınca aklına geldi! Avrupa ve Amerika'ya satıyor

Arkadaşının kolu kırılınca aklına geldi! Avrupa ve Amerika'ya satıyor

O ürün yasaklandı, piyasadan toplatılıyor

O ürün yasaklandı, piyasadan toplatılıyor

SGK ödemelerinizi unutmayın! Uyarı geldi: "5 yıl içinde almazsanız..."

SGK ödemelerinizi unutmayın! Uyarı geldi: "5 yıl içinde almazsanız..."

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Zamansız klasik! Ray-Ban'de %50'ye varan indirim

Zamansız klasik! Ray-Ban'de %50'ye varan indirim

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Saat almanın şimdi tam zamanı! Casio saatlerin fiyatları en dipte

Saat almanın şimdi tam zamanı! Casio saatlerin fiyatları en dipte

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.