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Buğday alım fiyatları açıklandı mı? Bakanlık'tan açıklama! 2022 Buğday alım taban fiyatları belli oldu mu?

02.06.2022 01:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Buğday alım fiyatları için çiftçilerin beklentileri sürüyor. Konu ile ilgili Toprak Mahsulleri Ofisi'nde (TMO) açıklaması beklenirken, önemli bir gelişme yaşandı. Tarım ve Orman Bakanlığı fırınlara ve ekmek üreticilerine belirli fiyattan satış yapacağını taahhüt eden un fabrikalarına Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından uygun fiyatla ekmeklik buğday satışı yapılmaya devam edileceğini açıkladı. Peki buğday alım fiyatları açıklandı mı? İşte 2022 Buğday alım taban fiyatları...

Buğday alım fiyatları açıklandı mı? Bakanlık'tan açıklama! 2022 Buğday alım taban fiyatları belli oldu mu?

Buğday taban fiyatı 2022 ne zaman açıklanacağı, üreticilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Bakanlık'tan konuyla ilgili önemli bir açıklama geldi. Birçok bölgede yaklaşık iki hafta önce başlayan yeni buğday hasadı sezonuyla birlikte taban fiyatlar için çiftçilerin beklentileri arttı. Peki buğday alım fiyatları açıklandı mı?

BUĞDAY ALIM FİYATLARI AÇIKLANDI MI?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Fırınlara ve ekmek üreticilerine belirli bir fiyattan un satışı yapacağını taahhüt eden un fabrikalarına TMO tarafından uygun fiyatla ekmeklik buğday satışı yapılmaya devam edilecektir." ifadesi yer aldı. Fakat bu seneki buğdayın alım fiyatı henüz belirlenmiş değil.

2022 BUĞDAY ALIM FİYATLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 senesinin buğday alım fiyatlarının ne zaman açıklanacağı sorgulanıyor. Konuyla ilgili açıklamanın bir ay içerisinde yapılması bekleniyor. Alım fiyatları açıklandığında sayfamızda yer vereceğiz.

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