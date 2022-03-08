FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Buğday fiyatı rekor kırdı! Ekmek fiyatına zam mı yapılacak? Federasyon başkanı açıkladı

Buğday fiyatı rekor kırdı! Ekmek fiyatına zam mı yapılacak? Federasyon başkanı açıkladı

08.03.2022 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Rusya - Ukrayna gerginliğinin ardından ekmek fiyatı için yeni bir ‘zam haberi daha gelebilir’ endişesi oluştu. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı konu ile ilgili açıklama yaparak TMO'un ekmek üreticilerine sunduğu un sayesinde ekmek fiyatlarında bir değişiklik öngörmediklerini kaydetti. Balcı açıklamasında, “Olağanüstü bir durum olmadığı sürece ekmek fiyatları bu şekilde devam edecektir” dedi.

Buğday fiyatı rekor kırdı! Ekmek fiyatına zam mı yapılacak? Federasyon başkanı açıkladı

Son dakika: Buğday fiyatlarında Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında ivme kazanan yükseliş rekor getirdi. Analistler buğdaya erişim için ilk etapta 3-4 ay ve devamında 18 aylık dönemin önemine vurgu yaptılar. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, dünya genelinde hububat fiyatlarında artışa yol açan Rusya-Ukrayna savaşının Türkiye'deki ekmek üretimine etkisine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ekmek fiyatlarının hedeflenen seviyede devam ettiğini ifade eden Balcı, "Şu anda Türkiye genelinde 200 gram ekmek azami 3 liradan satılıyor. TMO'un ekmek üreticilerine sunduğu un sayesinde ekmek fiyatlarında bir değişiklik öngörmüyoruz. TMO'nun da destekleriyle hasat dönemine kadar piyasada ekmeklik buğday anlamında sıkıntı bulunmuyor. Rusya-Ukrayna savaşı sürüyor ancak olağanüstü bir durum olmadığı sürece ekmek fiyatları bu şekilde devam edecektir" diye konuştu.

Son dakika: Ekmek fiyatlarına yeni zam mı geliyor? ‘5 lira olacak’ iddiası geldi…Son dakika: Ekmek fiyatlarına yeni zam mı geliyor? ‘5 lira olacak’ iddiası geldi…

TMO'nun fırıncı esnafına un satışlarının hasat dönemine kadar devam edeceğini anımsatan Balcı, fırıncılar olarak ekmek fiyatını makul seviyede tutmak için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Balcı, ekmek fiyatlarında artış konusunun gündeme getirilmesini doğru bulmadığını vurgulayarak, "Bunu salgın sürecinde de çok iyi gördük. Ekmeğin siyasete alet edilmesi sektörümüze zarar veriyor" değerlendirmesinde bulundu.

Buğday fiyatlarında rekor! Kıtlık için tarih verildi: 3-4 ay içinde...Buğday fiyatlarında rekor! Kıtlık için tarih verildi: 3-4 ay içinde...

"RAMAZANDA DA MEVCUT SEVİYESİNDE KALIR"

Balcı, bu yıl buğday rekoltesinin geçen seneye göre yüksek olmasını bekledikleri bilgisini vererek, şunları kaydetti:

"Yılın ilk aylarında gelen yağışlar bu sene hasadın iyi olacağı öngörüsünü oluşturdu. Yaklaşık 60 gün sonra hasat zamanı geldiğinde buğday daha bol olacaktır ve bu fiyatlara da yansıyacaktır. Piyasada 'Ekmeklik buğdayda sıkıntı var' düşüncesi son bulacaktır."

iStock-1133377398

Yerel yönetimlerin de fiyat konusunda dikkatli davranması gerektiğini belirten Balcı, bu sürecin esnafı mağdur etmeden yürütülebileceğini dile getirdi. Balcı, bazı belediyelerin fırıncı esnafından ekmek alıp vatandaşa sunduğuna dikkati çekti.

Balcı, ramazan ayının yaklaştığını anımsatarak, "Olağanüstü bir gelişme yaşanmadığı takdirde ekmek fiyatları o dönemde de mevcut seviyesinde kalır" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Nükleer düzenleme kanunu yürürlükteNükleer düzenleme kanunu yürürlükte
Altın fiyatı 2 bin, petrol 130 doları aştı! Altın fiyatı 2 bin, petrol 130 doları aştı!
Marketlerin ayçiçek yağında yeni oyunu! Kasada farklı fiyat…Marketlerin ayçiçek yağında yeni oyunu! Kasada farklı fiyat…
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da en acı konsey! Gözyaşları sel oldu

Survivor'da en acı konsey! Gözyaşları sel oldu

Erdoğan imzaladı, yağlı tohumlu bitkiler için hibe desteği!

Erdoğan imzaladı, yağlı tohumlu bitkiler için hibe desteği!

Rusya'dan Ukraynalı sivillere 'ahlaksız' teklif! Seçenek sunmadılar

Rusya'dan Ukraynalı sivillere 'ahlaksız' teklif! Seçenek sunmadılar

Yağ paniğinde bilanço! 1 günde 10 kat...

Yağ paniğinde bilanço! 1 günde 10 kat...

Buğday fiyatlarında rekor! 3-4 ay içinde...

Buğday fiyatlarında rekor! 3-4 ay içinde...

EPGİS duyurdu! Benzin ve motorine zam geldi

EPGİS duyurdu! Benzin ve motorine zam geldi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Bir tutamı onlarca derde deva oluyor! Her evde var

Bir tutamı onlarca derde deva oluyor! Her evde var

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Şaşırtan adım! Putin’in kızı öyle bir hamle yaptı ki...

Şaşırtan adım! Putin’in kızı öyle bir hamle yaptı ki...

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.