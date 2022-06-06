FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. BUĞDAY FİYATLARI NE KADAR 2022? Toprak Mahsulleri Ofisi 2022 Buğday - Arpa alım fiyatları kaç TL oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

BUĞDAY FİYATLARI NE KADAR 2022? Toprak Mahsulleri Ofisi 2022 Buğday - Arpa alım fiyatları kaç TL oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

06.06.2022 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Buğday fiyatları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamanın ayrıntıları merak konusu oldu. Öte yandan Tarım ve Orman Bakanlığı fırınlara ve ekmek üreticilerine belirli fiyattan satış yapacağını taahhüt eden un fabrikalarına Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından uygun fiyatla ekmeklik buğday satışı yapılmaya devam edileceğini duyurmuştu. Peki Buğday fiyatları ne kadar 2022? İşte Toprak Mahsulleri Ofisi 2022 Buğday - Arpa alım fiyatları...

BUĞDAY FİYATLARI NE KADAR 2022? Toprak Mahsulleri Ofisi 2022 Buğday - Arpa alım fiyatları kaç TL oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

Buğday fiyatları 6 Haziran 2022 Pazartesi günü en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Buğday - Arpa alım fiyatları ile ilgili bir süre önce açıklamada bulunmuştu. Peki Buğday fiyatları ne kadar 2022? Toprak Mahsulleri Ofisi 2022 Buğday - Arpa alım fiyatları ve detaylar haberimizde...

BUĞDAY FİYATLARI NE KADAR 2022?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Fırınlara ve ekmek üreticilerine belirli bir fiyattan un satışı yapacağını taahhüt eden un fabrikalarına TMO tarafından uygun fiyatla ekmeklik buğday satışı yapılmaya devam edilecektir." ifadelerine yer verilmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'AK Parti 30'uncu İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın kapanış konuşmasında Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 2022 güncel arpa - buğday alım fiyatlarını açıkladı.

TOPRAK MAHSÜLLERİ OFİSİ 2022 BUĞDAY - ARPA ALIM FİYATLARI KAÇ TL OLDU?

TMO'nun 2022 hasat döneminde yapacağı buğday ve arpa alım fiyatları ve teşvik rakamları ile ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu fiyatları belirlerken, çiftçimizin karşılığını alarak üretime devam etmesi yanında, iç ve dış piyasa gelişmeleriyle arz güvenliği için ihtiyacımız olan stokların sağlanması hususlarını da dikkate aldık. Toprak Mahsulleri Ofisimiz, sert ekmeklik buğdaya bu yıl ton başına 6 bin 50 lira alım ve 1000 lira prim bedeli olmak üzere toplam 7 bin 50 lira ödeme yapacaklar. Hayırlı olsun. Ofisimizin arpa alım fiyatı ise ton başına 5 bin 500 lira alım ve 500 lira prim bedeli olmak üzere toplamda 6 bin lira olarak belirlenmiştir. Prim ödemesinden ürününü Toprak Mahsulleri Ofisimize veren çiftçi kayıt sistemine kayıtlı üreticilerimiz yararlanabilecektir. Toprak Mahsulleri Ofisinin alım rakamları, diğer kamu kurum ve kuruluşları için de referans olacak, farklı fiyat uygulamalarına gidilmeyecektir. Üreticilerimiz Toprak Mahsulleri Ofisi, hububat alım primine ilave olarak Tarım ve Orman Bakanlığımızca ödenecek olan mazot, gübre, sertifikalı tohum ve fark ödemesi desteklerini almaya devam edecektir. Destek bizden, gayret sizden, bereketi de Allah'tan diyerek, yeni hasat döneminin ve açıkladığımız alım fiyatlarının çiftçilerimize, milletimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Nebati'den 'faiz' mesajı: Yakın zamanda…Nebati'den 'faiz' mesajı: Yakın zamanda…
Emekliler bu haberi bekliyordu! Kurban Bayramı ikramiyesinin ne kadar yatacağı belli olduEmekliler bu haberi bekliyordu! Kurban Bayramı ikramiyesinin ne kadar yatacağı belli oldu
Kritik enflasyon verileri açıklandıKritik enflasyon verileri açıklandı
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Düzensiz göçmen sanılarak gözaltına alındı! Bakın kim çıktı... Haberlere konu olmuş

Düzensiz göçmen sanılarak gözaltına alındı! Bakın kim çıktı... Haberlere konu olmuş

LGS’de sorulan ‘at sorusu’ sosyal medyada tartışma yarattı

LGS’de sorulan ‘at sorusu’ sosyal medyada tartışma yarattı

Benzin fiyatlarında rüzgarı terse çevirecek hamle!

Benzin fiyatlarında rüzgarı terse çevirecek hamle!

3600 ek gösterge tamam! Sırada EYT var...

3600 ek gösterge tamam! Sırada EYT var...

Asgari ücret zammı için yeni senaryo!

Asgari ücret zammı için yeni senaryo!

Ekmek fiyatları için çok kritik gelişme! 2022 buğday ve arpa alım fiyatı...

Ekmek fiyatları için çok kritik gelişme! 2022 buğday ve arpa alım fiyatı...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Trend ona bile fazla geldi! Bikinisi küçük gelince...

Trend ona bile fazla geldi! Bikinisi küçük gelince...

Skandal harekete tepki! "Son bir ay herkes..."

Skandal harekete tepki! "Son bir ay herkes..."

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Sadece göğüs ucunu kapadı! "Yatak odası..."

Sadece göğüs ucunu kapadı! "Yatak odası..."

Sessiz sedasız evlendi! Son halini paylaştı

Sessiz sedasız evlendi! Son halini paylaştı

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.