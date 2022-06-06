BUĞDAY FİYATLARI NE KADAR 2022? Toprak Mahsulleri Ofisi 2022 Buğday - Arpa alım fiyatları kaç TL oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

Buğday fiyatları 6 Haziran 2022 Pazartesi günü en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Buğday - Arpa alım fiyatları ile ilgili bir süre önce açıklamada bulunmuştu. Peki Buğday fiyatları ne kadar 2022? Toprak Mahsulleri Ofisi 2022 Buğday - Arpa alım fiyatları ve detaylar haberimizde...

BUĞDAY FİYATLARI NE KADAR 2022?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Fırınlara ve ekmek üreticilerine belirli bir fiyattan un satışı yapacağını taahhüt eden un fabrikalarına TMO tarafından uygun fiyatla ekmeklik buğday satışı yapılmaya devam edilecektir." ifadelerine yer verilmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'AK Parti 30'uncu İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın kapanış konuşmasında Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 2022 güncel arpa - buğday alım fiyatlarını açıkladı.

TOPRAK MAHSÜLLERİ OFİSİ 2022 BUĞDAY - ARPA ALIM FİYATLARI KAÇ TL OLDU?

TMO'nun 2022 hasat döneminde yapacağı buğday ve arpa alım fiyatları ve teşvik rakamları ile ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu fiyatları belirlerken, çiftçimizin karşılığını alarak üretime devam etmesi yanında, iç ve dış piyasa gelişmeleriyle arz güvenliği için ihtiyacımız olan stokların sağlanması hususlarını da dikkate aldık. Toprak Mahsulleri Ofisimiz, sert ekmeklik buğdaya bu yıl ton başına 6 bin 50 lira alım ve 1000 lira prim bedeli olmak üzere toplam 7 bin 50 lira ödeme yapacaklar. Hayırlı olsun. Ofisimizin arpa alım fiyatı ise ton başına 5 bin 500 lira alım ve 500 lira prim bedeli olmak üzere toplamda 6 bin lira olarak belirlenmiştir. Prim ödemesinden ürününü Toprak Mahsulleri Ofisimize veren çiftçi kayıt sistemine kayıtlı üreticilerimiz yararlanabilecektir. Toprak Mahsulleri Ofisinin alım rakamları, diğer kamu kurum ve kuruluşları için de referans olacak, farklı fiyat uygulamalarına gidilmeyecektir. Üreticilerimiz Toprak Mahsulleri Ofisi, hububat alım primine ilave olarak Tarım ve Orman Bakanlığımızca ödenecek olan mazot, gübre, sertifikalı tohum ve fark ödemesi desteklerini almaya devam edecektir. Destek bizden, gayret sizden, bereketi de Allah'tan diyerek, yeni hasat döneminin ve açıkladığımız alım fiyatlarının çiftçilerimize, milletimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."

