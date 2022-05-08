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Bugün altın ne kadar? 8 Mayıs Pazar çeyrek, tam ve cumhuriyet altını kaç TL?

08.05.2022 16:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

8 Mayıs Pazar piyasaların kapalı olduğu haftanın yedinci gününde altın fiyatları araştırılıyor. Şu anda 904 TL’de olan altın fiyatlarının düşüp düşmeyeceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Özellikle Rusya Ukrayna savaşı sonrası piyasalar da yakından takip edilirken, gram altında yükseliş yaşanmıştı. Peki 8 Mayıs'ta gram altın, çeyrek altın ve yarım altın kaç TL oldu? İşte 8 Mayıs 2022 altın fiyatları...

Bugün altın ne kadar? 8 Mayıs Pazar çeyrek, tam ve cumhuriyet altını kaç TL?

Piyasaların kapalı olduğu haftanın yedinci günü vatandaşlar ve yatırıcımlar tarafından gram altın fiyatları ilgiyle takip ediliyor. Gram altın son günü 896,71 liradan kapatmıştı. Çeyrek altın ise 1.492 liradan işlem görmekteydi. Rusya Ukrayna savaşı sonrası döviz kurları yakından takip edilirken, altındaki rakamlar da merak ediliyor. İşte 8 Mayıs 2022 Pazar günü altın fiyatları...

8 MAYIS ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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8 Mayıs Pazar günü haftanın yedinci gününde altın fiyatları yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 896,71 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 904,48 lira satış fiyatı 904,78 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 5.950,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 5.950,00 TL satış fiyatı 6.024,00 TL üzerinden işlem görüyor.

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YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 2,986,00 TL üzerinden yapan yarım altında ibre yukarıyı gösteriyor. Yarım altın 2.980,00 TL alış ve 3.023,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.492,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 7 Mayıs itibariyle 1.491,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.511,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

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