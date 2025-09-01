FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Bugün başladı: Tapusu sizde bile olsa kiraya verilecek! Rıza şartı yok, en yüksek teklifi veren kazanıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı tespit ettiği 14 bin dekar tarım arazisini bugün itibarıyla sezonluk olarak kiraya çıkardı. Böylece, 2 yıl boyunca arsasını işlemeyen tarla sahiplerinin arazileri, rıza aranmaksızın 3. kişi ve kurumlara kiralanabilecek. Elde edilen gelir ise tarla sahibine doğrudan aktarılacak.

Bugün başladı: Tapusu sizde bile olsa kiraya verilecek! Rıza şartı yok, en yüksek teklifi veren kazanıyor
Ezgi Sivritepe

'Toprak düzenlemesi' bugün devreye giriyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bir süredir üzerinde çalıştığı yeni düzenleme bugün hayata geçiyor. Buna göre, 2 yıl boyunca ekim yapılmadığı tespit edilen tarım arazilerinin devlet tarafından kiralanması yapılacak.

Bugün başladı: Tapusu sizde bile olsa kiraya verilecek! Rıza şartı yok, en yüksek teklifi veren kazanıyor 1

Atıl durumda kalmış tarım arazilerinin ekonomiye dahil etmek için bugün ilk adım atıldı. Ekim yapmayan tarla sahiplerinin arsaları rıza alınmadan kiraya verilmeye başlanacak. Söz konusu atıl arazilerin tarıma kazandırılmasıyla 75 milyar liralık gelir elde edileceği belirtildi.

NE KADAR ARSA TESPİT EDİLDİ?

Antalya'da 4 bin 300 dekar, Konya'da 10 bin dekar, Kayseri'de ise 1,650 parsel boş arazi tespit edildi. Bazı illerde kullanılmayan tarım arazisi tespit edilemedi. Geçen yıl ekilmediği tespit edilen ancak bu yıl ekilen araziler ise listeden çıkarıldı.
Bugün başladı: Tapusu sizde bile olsa kiraya verilecek! Rıza şartı yok, en yüksek teklifi veren kazanıyor 2

EN YÜKSEK TEKLİFİ VEREN KAZANACAK

Tarlasını kiralamak isteyenler, tarım arazisi kiralama talep formu doldurarak il müdürlüklerine başvurabilecek. Başvurular ayrıca Tarım Arazileri Değerleme ve Edindirme Bilgi Sistemi üzerinden de yapılabilecek. Birden fazla başvuru olması halinde en yüksek teklifi veren öncelik kazanacak.

Teklif eşitliğinde, tarımsal potansiyeli yüksek olan veya arazisine bitişik işletmeye öncelik tanınacak. Kiralama bedelleri, bölgede benzer arazilerin ortalama fiyatlarına göre belirlenecek.

Bugün başladı: Tapusu sizde bile olsa kiraya verilecek! Rıza şartı yok, en yüksek teklifi veren kazanıyor 3

7 GÜN İLAN EDİLECEK

Araziler 7 gün boyunca muhtarlıklarda ve il müdürlüğü sitelerinde ilan edilecek. Sözleşmeler sezonluk olacak ve tarım dışı kullanım tespit edilirse feshedilecek. Kira gelirleri doğrudan arazi sahiplerine aktarılacak. Arazinin sahibi vefat etmiş ve miras paylaşımı yapılmamışsa, kira bedeli kamu bankasında açılacak hesaba yatırılarak hak sahiplerine teslim edilecek.

Bugün başladı: Tapusu sizde bile olsa kiraya verilecek! Rıza şartı yok, en yüksek teklifi veren kazanıyor 4

RIZA ŞARTI ARANMAYACAK

Söz konusu uygulamada, 2 yıl boyunca tarım arazisinde ekim yapmayan arsanın kiralanması için arsa sahibinin rızası aranmayacak. Doğrudan yetki alanı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na geçecek olan arazi için karar verici bakanlık olacak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dolar, Euro haftanın ilk gününe nasıl başladı?Dolar, Euro haftanın ilk gününe nasıl başladı?
VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladıVİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

Anahtar Kelimeler:
Çiftçi Tarım ve Orman Bakanlığı tapu tarla
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fenerbahçe'den Galatasaray'a unutulmayacak transfer çalımı! Ederson bitti, Altay Bayındır için devreye girdiler

Fenerbahçe'den Galatasaray'a unutulmayacak transfer çalımı! Ederson bitti, Altay Bayındır için devreye girdiler

Afganistan'da 6,0 büyüklüğünden deprem! Can kaybı sayısı artıyor

Afganistan'da 6,0 büyüklüğünden deprem! Can kaybı sayısı artıyor

Tapusu sizde bile olsa kiraya verilecek! Rıza şartı yok

Tapusu sizde bile olsa kiraya verilecek! Rıza şartı yok

Alan da kiralayan da ona yöneliyor! Talep artıyor, yüzde 30 daha yüksek getiri

Alan da kiralayan da ona yöneliyor! Talep artıyor, yüzde 30 daha yüksek getiri

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren açıklama! Tarih verdi: "Bu değişiklik yapılmalı"

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren açıklama! Tarih verdi: "Bu değişiklik yapılmalı"

'Tarihi zirveme gideceğim demek' Altın alacakları uyardı! O 2 günü işaret etti

'Tarihi zirveme gideceğim demek' Altın alacakları uyardı! O 2 günü işaret etti

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.