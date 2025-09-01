Bugün başladı: Tapusu sizde bile olsa kiraya verilecek! Rıza şartı yok, en yüksek teklifi veren kazanıyor

'Toprak düzenlemesi' bugün devreye giriyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bir süredir üzerinde çalıştığı yeni düzenleme bugün hayata geçiyor. Buna göre, 2 yıl boyunca ekim yapılmadığı tespit edilen tarım arazilerinin devlet tarafından kiralanması yapılacak.

Atıl durumda kalmış tarım arazilerinin ekonomiye dahil etmek için bugün ilk adım atıldı. Ekim yapmayan tarla sahiplerinin arsaları rıza alınmadan kiraya verilmeye başlanacak. Söz konusu atıl arazilerin tarıma kazandırılmasıyla 75 milyar liralık gelir elde edileceği belirtildi.

NE KADAR ARSA TESPİT EDİLDİ?

Antalya'da 4 bin 300 dekar, Konya'da 10 bin dekar, Kayseri'de ise 1,650 parsel boş arazi tespit edildi. Bazı illerde kullanılmayan tarım arazisi tespit edilemedi. Geçen yıl ekilmediği tespit edilen ancak bu yıl ekilen araziler ise listeden çıkarıldı.



EN YÜKSEK TEKLİFİ VEREN KAZANACAK

Tarlasını kiralamak isteyenler, tarım arazisi kiralama talep formu doldurarak il müdürlüklerine başvurabilecek. Başvurular ayrıca Tarım Arazileri Değerleme ve Edindirme Bilgi Sistemi üzerinden de yapılabilecek. Birden fazla başvuru olması halinde en yüksek teklifi veren öncelik kazanacak.

Teklif eşitliğinde, tarımsal potansiyeli yüksek olan veya arazisine bitişik işletmeye öncelik tanınacak. Kiralama bedelleri, bölgede benzer arazilerin ortalama fiyatlarına göre belirlenecek.

7 GÜN İLAN EDİLECEK

Araziler 7 gün boyunca muhtarlıklarda ve il müdürlüğü sitelerinde ilan edilecek. Sözleşmeler sezonluk olacak ve tarım dışı kullanım tespit edilirse feshedilecek. Kira gelirleri doğrudan arazi sahiplerine aktarılacak. Arazinin sahibi vefat etmiş ve miras paylaşımı yapılmamışsa, kira bedeli kamu bankasında açılacak hesaba yatırılarak hak sahiplerine teslim edilecek.



RIZA ŞARTI ARANMAYACAK

Söz konusu uygulamada, 2 yıl boyunca tarım arazisinde ekim yapmayan arsanın kiralanması için arsa sahibinin rızası aranmayacak. Doğrudan yetki alanı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na geçecek olan arazi için karar verici bakanlık olacak.