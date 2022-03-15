Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar? Kripto paralarda son durum 15 Mart 2022 Salı

Bugün Bitcoin kaç Dolar? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Kripto para piyasaları Rusya-Ukrayna savaşının 20. gününde vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Kripto para alım satımı yapmak isteyen kişiler ile ellerindeki parayı değerlendirmek isteyen kişiler konuya ilişkin yaptıkları araştırmalara hız verdi. Bu kapsamda Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart Bitcoin ve Ethereum ne kadar? Ethereum, Dogecoin, Ripple düştü mü, yükseldi mi? sorularının yanıtı merak konusu oldu. 15 Mart 2022 Salı kripto paralarda son durum ve güncel fiyatlar haberimizde.

BUGÜN BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Bitcoin'in değeri 15 Mart Salı günü yüzde 0,45 arttı. Bitcoin'in alış fiyatı 38.839,80, Bitcoin'in satış fiyatı38.839,79 Dolar oldu

BİTCOİN KAÇ TL? 15 MART 2022 SALI

15 Mart Salı günü Bitcoin alış fiyat: 572.887,05, Bitcoin satış fiyatı ise 572.886,90 TL oldu.

ETHEREUM KAÇ DOLAR?

Ethereum'un 15 Mart Salı günü yüzde 1,44 değer kaybetti. Ethereum'un alış fiyatı 2.549,4800 Dolar, satış fiyatı ise 2.549,4700 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ TL? 15 MART 2022 SALI

15 Mart Salı günü Ethereum'un alış fiyatı 37.604,8300 TL, satış fiyatı 37.604,6825 TL'dir.

DOGECOİN KAÇ DOLAR?

Dogecoin'in 15 Mart Salı günü yüzde 4,50 değer kaybetti. 15 Mart Salı günü Dogecoin alış fiyatı 0,1127 Dolar, satış fiyatı ise 0,1126 Dolardır.

DOGECOİN KAÇ TL? 15 MART 2022 SALI

15 Mart Salı günü Dogecoin alış fiyatı 1,6623 TL, satış fiyatı ise 1,6609 TL oldu.

RİPPLE KAÇ DOLAR?

Ripple 15 Mart Salı günü yüzde 1,06 değer kaybetti. Ripple alış fiyatı 0,7623 Dolar, satış fiyatı ise 0,7622 Dolar oldu.

RİPPLE KAÇ TL? 15 MART 2022 SALI

Bugün Ripple'ın alış fiyatı 11,2439 Tl, satış fiyatı ise 11,2425 TL oldu. -

