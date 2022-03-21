Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 21 Mart Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar? Kripto paralarda son durum 21 Mart 2022 Pazartesi

Bugün Bitcoin kaç Dolar? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası FED'in açıklaması sonrası kripto para piyasasında hareketlilik gözlemlenmişti. Kripto para alım, satımı yapmak isteyen kişiler ile ellerindeki parayı değerlendirmek isteyen vatandaşlar konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 21 Mart Bitcoin ve Ethereum ne kadar? Ethereum, Dogecoin, Ripple düştü mü, yükseldi mi? 21 Mart 2022 Pazartesi kripto paralarda son durum ve güncel fiyatlar haberimizde.

BUGÜN BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Bitcoin 21 Mart Pazartesi günü yüzde 2,52 değer kaybetti. Bitcoin'in alış fiyatı 40.805,47 Bitcoin'in satış fiyatı 40.805,46 Dolar oldu.

BİTCOİN KAÇ TL? 21 MART 2022 PAZARTESİ

21 Mart Pazartesi günü Bitcoin alış fiyatı 602.696,79, Bitcoin satış fiyatı ise 602.696,64 TL oldu.

ETHEREUM KAÇ DOLAR?

Ethereum 21 Mart Pazartesi günü yüzde 2,84 değer kaybetti. Ethereum'un alış fiyatı 2.840,1100 Dolar, satış fiyatı ise 2.840,1000 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ TL? 21 MART 2022 PAZARTESİ

21 Mart Pazartesi günü Ethereum'un alış fiyatı 41.948,4247 TL, satış fiyatı 41.948,2770 TL'dir.

DOGECOİN KAÇ DOLAR?

Dogecoin 21 Mart Pazartesi günü yüzde 2,61 değer kaybetti. 21 Mart Pazartesi günü Dogecoin alış fiyatı 0,1193, satış fiyatı ise 0,1192 Dolar oldu.

DOGECOİN KAÇ TL? 21 MART 2022 PAZARTESİ

21 Mart Pazartesi günü Dogecoin alış fiyatı 1,7621 TL, satış fiyatı ise 1,,7606 oldu.

RİPPLE KAÇ DOLAR?

Ripple 21 Mart Pazartesi günü yüzde 2,00 değer kaybetti. Ripple alış fiyatı 0,7986 Dolar, satış fiyatı ise 0,7985 Dolar oldu.

RİPPLE KAÇ TL? 21 MART 2022 PAZARTESİ

Bugün Ripple'ın alış fiyatı 11,7953 TL, satış fiyatı ise 11,7938 TL oldu.

