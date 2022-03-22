Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 22 Mart Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar? Kripto paralarda son durum 22 Mart 2022 Salı

Bugün Bitcoin kaç Dolar? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Şanlıurfa Arkeoloji Müsesi'nde yaptığı açıklamada kripto para düzenlemesine ilişkin teknik son çalışmaların yapıldığını ifade etti. Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 22 Mart Bitcoin ve Ethereum ne kadar? Ethereum, Dogecoin, Ripple düştü mü, yükseldi mi? 22 Mart 2022 Salı kripto paralarda son durum ve güncel fiyatlar haberimizde.

BUGÜN BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Bitcoin'in değeri 22 Mart Salı günü yüzde 5,70 arttı. Bitcoin'in alış fiyatı 43.132,30 Bitcoin'in satış fiyatı43.132,29 Dolar oldu.

BİTCOİN KAÇ TL? 22 MART 2022 SALI

22 Mart Salı günü Bitcoin alış fiyatı 639.220,69 Bitcoin satış fiyatı ise 639.220,54 TL oldu.

ETHEREUM KAÇ DOLAR?

Ethereum'un değeri 22 Mart Salı günü yüzde 7,02 yükseldi. Ethereum'un alış fiyatı 3.038,3300 Dolar, satış fiyatı ise 3.038,3200 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ TL? 22 MART 2022 SALI

22 Mart Salı günü Ethereum'un alış fiyatı 45.028,0506 TL, satış fiyatı 45.027,9024 TL'dir.

DOGECOİN KAÇ DOLAR?

Dogecoin'in değeri 22 Mart Salı günü yüzde 3,27 arttı. 22 Mart Salı günü Dogecoin alış fiyatı 0,1234, satış fiyatı ise 0,1233 Dolar oldu.

DOGECOİN KAÇ TL? 22 MART 2022 SALI

22 Mart Salı günü Dogecoin alış fiyatı 1,8288 TL, satış fiyatı ise 1,8273 oldu.

RİPPLE KAÇ DOLAR?

Ripple'ın değerri 22 Mart Salı günü yüzde 7,85 arttı. Ripple alış fiyatı 0,8618 Dolar, satış fiyatı ise 0,8617 Dolar oldu.

RİPPLE KAÇ TL? 22 MART 2022 SALI

Bugün Ripple'ın alış fiyatı 12,7719 TL, satış fiyatı ise 12,7704 TL oldu.

