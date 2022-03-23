Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 23 Mart Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar? Kripto paralarda son durum 23 Mart 2022 Çarşamba

Bugün Bitcoin kaç Dolar? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa Arkeoloji Müsesi'nde yaptığı açıklamada kripto para düzenlemesine ilişkin teknik son çalışmaların yapıldığını ifade etmişti. Bu kapsamda Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 23 Mart Bitcoin ve Ethereum ne kadar? Ethereum, Dogecoin, Ripple düştü mü, yükseldi mi? sorularının yanıtı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 23 Mart 2022 Çarşamba kripto paralarda son durum ve güncel fiyatlar haberimizde.

BUGÜN BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Bitcoin 23 Mart Çarşamba günü yüzde 2,73 deeğr kaybetti. Bitcoin'in alış fiyatı 41.865,51 Bitcoin'in satış fiyatı41.865,50 Dolar oldu.

BİTCOİN KAÇ TL? 23 MART 2022 ÇARŞAMBA

23 Mart Çarşamba günü Bitcoin alış fiyatı 620.781,78, Bitcoin satış fiyatı ise620.781,63 TL oldu.

ETHEREUM KAÇ DOLAR?

Ethereum 23 Mart Çarşamba günü yüzde 3, 53 değer kaybetti. Ethereum'un alış fiyatı 2.931,8200 Dolar, satış fiyatı ise 2.931,8100 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ TL? 23 MART 2022 ÇARŞAMBA

23 Mart Çarşamba günü Ethereum'un alış fiyatı 43.473,0270 TL, satış fiyatı 43.472,8787 TL'dir.

DOGECOİN KAÇ DOLAR?

Dogecoin 23 Mart Çarşamba günü yüzde 1,62 değer kaybetti. 23 Mart Çarşamba günü Dogecoin alış fiyatı 0,1213, satış fiyatı ise 0,1212 Dolar oldu.

DOGECOİN KAÇ TL? 23 MART 2022 ÇARŞAMBA

23 Mart Çarşamba günü Dogecoin alış fiyatı 1,7986 TL, satış fiyatı ise 1,7972 oldu.

RİPPLE KAÇ DOLAR?

Ripple 23 Mart Çarşamba günü yüzde 3,74 değer kaybetti. Ripple alış fiyatı 0,8281Dolar, satış fiyatı ise 0,8280 Dolar oldu.

RİPPLE KAÇ TL? 23 MART 2022 ÇARŞAMBA

Bugün Ripple'ın alış fiyatı 12,2791 TL, satış fiyatı ise 12,2776 TL oldu.

