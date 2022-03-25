FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bugün Bitcoin kaç TL ve kaç Dolar oldu? 25 Mart Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar? Kripto paralarda son durum 25 Mart 2022 Cuma

Bugün Bitcoin kaç TL ve kaç Dolar oldu? 25 Mart Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar? Kripto paralarda son durum 25 Mart 2022 Cuma

25.03.2022 08:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugün Bitcoin kaç Dolar? 25 Mart 2022 Cuma günü vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Kripto para yatırımcılarını heyecanlandıran gelişme sonrası Bugün Bitcoin kaç TL ve kaç Dolar oldu? 25 Mart Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar? sorularının yanıtı merak konusu oldu. 25 Mart 2022 Cuma Kripto paralarda son durum ve detaylar haberimizde...

Bugün Bitcoin kaç TL ve kaç Dolar oldu? 25 Mart Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar? Kripto paralarda son durum 25 Mart 2022 Cuma

Bugün Bitcoin kaç TL? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından tarafından merak konusu oldu. Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Bütçe Komitesi Başkanı Pavel Zavalnıy, dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Zavalnıy, Rusya'nın dost olduğu ülkelerler enerji ticaretini yerel para birimleri ile ya da kripto para ile yapabileceklerini aktardı. Bu açıklamanın ardından Bugün Bitcoin kaç TL ve kaç Dolar oldu? 25 Mart Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar? sorularının yanıtı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 25 Mart 2022 Cuma kripto paralarda son durum ve güncel fiyatlar haberimizde.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

BUGÜN BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Bitcoin'in değeri 25 Mart Cuma günü yüzde 2,62 arttı .Bitcoin'in alış fiyatı 44.034,00 Bitcoin'in satış fiyatı 44.033,99 Dolar oldu.

BİTCOİN KAÇ TL? 25 MART 2022 CUMA

25 Mart Cuma günü Bitcoin alış fiyatı 653.684,73 Bitcoin satış fiyatı ise 653.684,58 TL oldu.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

ETHEREUM KAÇ DOLAR?

Ethereum'un değeri 25 Mart Cuma günü yüzde 3,74 yükseldi. Ethereum'un alış fiyatı 3.140,6000 Dolar, satış fiyatı ise 3.140,5900 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ TL? 25 MART 2022 CUMA

25 Mart Cuma günü Ethereum'un alış fiyatı 46.622,2070 TL, satış fiyatı 46.622,0586 TL'dir.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

DOGECOİN KAÇ DOLAR?

Dogecoin'in değeri 25 Mart Cuma günü yüzde 0,30 arttı. 25 Mart Cuma günü Dogecoin alış fiyatı 0,1361 satış fiyatı ise 0,1360 Dolar oldu.

DOGECOİN KAÇ TL? 25 MART 2022 CUMA

25 Mart Cuma günü Dogecoin alış fiyatı 2,0204TL, satış fiyatı ise 2,0189 oldu.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

RİPPLE KAÇ DOLAR?

Ripple'ın 25 Mart Cuma günü yüzde 1,02 arttı. Ripple alış fiyatı 0,8420 Dolar, satış fiyatı ise0,8419 Dolar oldu.

RİPPLE KAÇ TL? 25 MART 2022 CUMA

Bugün Ripple'ın alış fiyatı 12,4995 TL, satış fiyatı ise 12,4980 TL oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
22 ayar altın bilezik bugün ne kadar, kaç TL? 22 ayar altın bilezik bugün ne kadar, kaç TL?
Şeker fiyatlarına indirim geldi! Şeker fiyatlarına indirim geldi!
Putin en sonunda doğal gaz kozunu oynadı!Putin en sonunda doğal gaz kozunu oynadı!
Anahtar Kelimeler:
bitcoin Türk lirası Ethereum Kripto para Dogecoin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da öğrencinin öğretmene yaptıkları sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı! O öğretmen konuştu

Ankara'da öğrencinin öğretmene yaptıkları sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı! O öğretmen konuştu

Türkiye'de Uğurcan Çakır'a büyük tepki! ''Ronaldo'yu görünce...''

Türkiye'de Uğurcan Çakır'a büyük tepki! ''Ronaldo'yu görünce...''

Altınla ilgili kritik uyarı: Kıtlık başlayacak

Altınla ilgili kritik uyarı: Kıtlık başlayacak

Yeni sisteme vatandaşın ilgisi artıyor

Yeni sisteme vatandaşın ilgisi artıyor

Son dakika: Akaryakıta yeni zam! Araç sahiplerini üzen haber bu sabah geldi! Motorin fiyatı...

Son dakika: Akaryakıta yeni zam! Araç sahiplerini üzen haber bu sabah geldi! Motorin fiyatı...

Şeker fiyatlarına indirim geldi!

Şeker fiyatlarına indirim geldi!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Fatih Sultan Mehmet’in sofrasından eksik etmediği şifa dolu içecek!

Fatih Sultan Mehmet’in sofrasından eksik etmediği şifa dolu içecek!

Ramazan pidesi sevenlere yeni bir lezzet: Süt çöreği tarifi

Ramazan pidesi sevenlere yeni bir lezzet: Süt çöreği tarifi

Ramazan ayında neden kilo alınır?

Ramazan ayında neden kilo alınır?

Çarşı-pazarda Ramazan hareketliliği

Çarşı-pazarda Ramazan hareketliliği

Ramazan pidesi nasıl yapılır?

Ramazan pidesi nasıl yapılır?

Hayati tehlikesi olan trans yağla karıştırılıyor! Aslında çok faydalı

Hayati tehlikesi olan trans yağla karıştırılıyor! Aslında çok faydalı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.