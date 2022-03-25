Bugün Bitcoin kaç TL ve kaç Dolar oldu? 25 Mart Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar? Kripto paralarda son durum 25 Mart 2022 Cuma

Bugün Bitcoin kaç TL? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından tarafından merak konusu oldu. Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Bütçe Komitesi Başkanı Pavel Zavalnıy, dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Zavalnıy, Rusya'nın dost olduğu ülkelerler enerji ticaretini yerel para birimleri ile ya da kripto para ile yapabileceklerini aktardı. Bu açıklamanın ardından Bugün Bitcoin kaç TL ve kaç Dolar oldu? 25 Mart Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar? sorularının yanıtı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 25 Mart 2022 Cuma kripto paralarda son durum ve güncel fiyatlar haberimizde.

BUGÜN BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Bitcoin'in değeri 25 Mart Cuma günü yüzde 2,62 arttı .Bitcoin'in alış fiyatı 44.034,00 Bitcoin'in satış fiyatı 44.033,99 Dolar oldu.

BİTCOİN KAÇ TL? 25 MART 2022 CUMA

25 Mart Cuma günü Bitcoin alış fiyatı 653.684,73 Bitcoin satış fiyatı ise 653.684,58 TL oldu.

ETHEREUM KAÇ DOLAR?

Ethereum'un değeri 25 Mart Cuma günü yüzde 3,74 yükseldi. Ethereum'un alış fiyatı 3.140,6000 Dolar, satış fiyatı ise 3.140,5900 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ TL? 25 MART 2022 CUMA

25 Mart Cuma günü Ethereum'un alış fiyatı 46.622,2070 TL, satış fiyatı 46.622,0586 TL'dir.

DOGECOİN KAÇ DOLAR?

Dogecoin'in değeri 25 Mart Cuma günü yüzde 0,30 arttı. 25 Mart Cuma günü Dogecoin alış fiyatı 0,1361 satış fiyatı ise 0,1360 Dolar oldu.

DOGECOİN KAÇ TL? 25 MART 2022 CUMA

25 Mart Cuma günü Dogecoin alış fiyatı 2,0204TL, satış fiyatı ise 2,0189 oldu.

RİPPLE KAÇ DOLAR?

Ripple'ın 25 Mart Cuma günü yüzde 1,02 arttı. Ripple alış fiyatı 0,8420 Dolar, satış fiyatı ise0,8419 Dolar oldu.

RİPPLE KAÇ TL? 25 MART 2022 CUMA

Bugün Ripple'ın alış fiyatı 12,4995 TL, satış fiyatı ise 12,4980 TL oldu.

