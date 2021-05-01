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Bugünden itibaren değişti! Sütün fiyatı artık kalitesine göre olacak

01.05.2021 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın aldığı yeni karara göre sütün fiyatı bundan sonra kalitesine göre değişecek. Buna göre ''Bugünden itibaren A kalite süt fiyatı 2 lira 90 kuruş; B kalite sütün fiyatı 2 lira 85 kuruş; C kalite süt ise 2 lira 80 kuruş üzerinden alınacaktır'' denildi.

Bugünden itibaren değişti! Sütün fiyatı artık kalitesine göre olacak

Yenişehir İznik Süt Üreticileri Birliği Başkanı Nazif Tuna, “Tarım ve Orman Bakanlığı'nın aldığı yeni karara göre 1 Mayıs- 30 Haziran tarihleri arasında süt fiyatları kalite esaslı baz alınarak fiyatlandırılacak.

A KALİTE 2 LİRA 90 KURUŞ, C KALİTE 2 LİRA 80 KURUŞ

Bugünden itibaren A kalite süt fiyatı 2 lira 90 kuruş; B kalite sütün fiyatı 2 lira 85 kuruş; C kalite süt ise 2 lira 80 kuruş üzerinden alınacaktır. Buna ilave olarak devletin vermiş olduğu 30 kuruşluk destekleme dışında sütün kalitesine göre ek destek fiyatlandırması yapılacaktır” diye konuştu.

Başkan Tuna, “Yenişehir bölgesi olarak Türkiye’de en kaliteli süt üreten bölgelerden birisiyiz. Üreticilerimiz her zaman olduğu gibi bundan sonrada en kaliteli sütü üreterek daha fazla kazanç elde edeceklerdir” dedi.

(İHA)

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