FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Bugünkü gümüş fiyatı! 02 Şubat Pazartesi 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş piyasasında 02 Şubat 2026 itibarıyla önemli fiyat gelişmeleri yaşanıyor. Gümüş ons fiyatı 3226.43 TL ile satış fiyatı 3235.27 TL olarak kaydedildi. Günlük değişim oranı -10.48 olarak belirlendi. Yatırımcıların dikkatli olması gerektiği vurgulanıyor. Dolar cinsinden gümüşteki düşüş ve gram fiyatlarının 103.7739 TL’ye gerilemesi, stratejik kararlar almak için kritik bir dönemi işaret ediyor.

Bugünkü gümüş fiyatı! 02 Şubat Pazartesi 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş Piyasasında Son Gelişmeler

02 Şubat 2026 itibarıyla gümüş piyasasında dikkat çekici fiyatlar kaydedildi. Saat 10.00’da, gümüşün ons fiyatı 3226.43 TL’den işlem görüyor. Satış fiyatı ise 3235.27 TL olarak belirlendi. Günlük değişim yüzdesi -10.48 olarak tespit edildi. Bu önemli düşüş, piyasalarda dalgalanmalara yol açabilir. Yatırımcıların dikkatli olması gerektiği vurgulanıyor.

Gümüş onsunun dövizle olan ilişkisi de dikkate değer. Gümüş ons/Dolar için alış fiyatı 74.19 Dolar olarak kaydedildi. Satış fiyatı ise 74.33 Dolar oldu. Günlük değişim yüzdesi -10.79 olarak saptandı. Bu durum, gümüşün uluslararası piyasalardaki değer kaybını yansıtıyor. Dolar cinsinden gümüş fiyatlarındaki dalgalanma, döviz piyasalarındaki belirsizlikle ilişkilidir.

Gümüşün gram cinsinden fiyatı da önemli bir gelişme. Gram fiyatı 103.7739 TL’den alıcı buluyor. Satış fiyatı ise 103.9697 TL olarak belirlendi. Günlük değişim burada da -10.75 olarak kaydedildi. Gram gümüş fiyatlarındaki düşüş, yatırımcılar için yeni stratejiler geliştirmelerine fırsat sunabilir.

Gümüş piyasasındaki kayıplar önemli bir ilgi uyandırıyor. Hem yerel hem de uluslararası alanda endişeler artıyor. Yatırımcıların düşüşü dikkatle izlemesi kritik öneme sahip. Piyasa trendlerini doğru yorumlamak, stratejik kararlar almada yardımcı olabilir. Gümüş fiyatlarının gelecekteki seyrine dair belirsizlikler sürüyor. Piyasalardaki dalgalanmaların nasıl seyredeceği ise merakla bekleniyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Borsa haftaya düşüşle başladıBorsa haftaya düşüşle başladı
Havuç markette 4 kat zamlandı!Havuç markette 4 kat zamlandı!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Gümüş gümüş gram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Suriye'de sıcak gelişme! Terör örgütü YPG sokağa çıkma yasağı ilan etti

Suriye'de sıcak gelişme! Terör örgütü YPG sokağa çıkma yasağı ilan etti

ABD saldırısını beklerken İran duyurdu! "Trump ile aynı fikirdeyiz"

ABD saldırısını beklerken İran duyurdu! "Trump ile aynı fikirdeyiz"

Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu!

Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu!

İlk açıklama geldi: "Evimde yapılan aramada..."

İlk açıklama geldi: "Evimde yapılan aramada..."

İki şehir arası hızlı tren ile 25 dakika sürecek

İki şehir arası hızlı tren ile 25 dakika sürecek

İslam Memiş “10 gün” diyerek uyardı: "Hazır olun"

İslam Memiş “10 gün” diyerek uyardı: "Hazır olun"

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.