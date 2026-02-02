Bugünkü gümüş fiyatı! 02 Şubat Pazartesi 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş Piyasasında Son Gelişmeler

02 Şubat 2026 itibarıyla gümüş piyasasında dikkat çekici fiyatlar kaydedildi. Saat 10.00’da, gümüşün ons fiyatı 3226.43 TL’den işlem görüyor. Satış fiyatı ise 3235.27 TL olarak belirlendi. Günlük değişim yüzdesi -10.48 olarak tespit edildi. Bu önemli düşüş, piyasalarda dalgalanmalara yol açabilir. Yatırımcıların dikkatli olması gerektiği vurgulanıyor.

Gümüş onsunun dövizle olan ilişkisi de dikkate değer. Gümüş ons/Dolar için alış fiyatı 74.19 Dolar olarak kaydedildi. Satış fiyatı ise 74.33 Dolar oldu. Günlük değişim yüzdesi -10.79 olarak saptandı. Bu durum, gümüşün uluslararası piyasalardaki değer kaybını yansıtıyor. Dolar cinsinden gümüş fiyatlarındaki dalgalanma, döviz piyasalarındaki belirsizlikle ilişkilidir.

Gümüşün gram cinsinden fiyatı da önemli bir gelişme. Gram fiyatı 103.7739 TL’den alıcı buluyor. Satış fiyatı ise 103.9697 TL olarak belirlendi. Günlük değişim burada da -10.75 olarak kaydedildi. Gram gümüş fiyatlarındaki düşüş, yatırımcılar için yeni stratejiler geliştirmelerine fırsat sunabilir.

Gümüş piyasasındaki kayıplar önemli bir ilgi uyandırıyor. Hem yerel hem de uluslararası alanda endişeler artıyor. Yatırımcıların düşüşü dikkatle izlemesi kritik öneme sahip. Piyasa trendlerini doğru yorumlamak, stratejik kararlar almada yardımcı olabilir. Gümüş fiyatlarının gelecekteki seyrine dair belirsizlikler sürüyor. Piyasalardaki dalgalanmaların nasıl seyredeceği ise merakla bekleniyor.