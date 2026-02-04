Bugünkü gümüş fiyatı! 04 Şubat Çarşamba 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş Fiyatları 4 Şubat 2026: Piyasalarda Hareketlilik

4 Şubat 2026 sabahı, Türkiye'deki gümüş piyasalarında önemli bir hareketlilik söz konusu. Saat 10.00 itibarıyla gümüşün ons fiyatı dikkat çekiyor. Yatırımcılar bu fiyatları büyük bir ilgiyle takip ediyor. Gümüş ons alış fiyatı 3892.47 TL, satış fiyatı ise 3899.13 TL olarak belirlenmiş. Bu rakam, gümüşün günlük değerinde %5.5'lik bir artışı ifade ediyor.

Döviz cinsinden gümüş ons fiyatları da ilgi çekiyor. Gümüş onsun Dolar cinsinden alış fiyatı 89,49 Dolar. Satış fiyatı ise 89,6 Dolar olarak kaydedilmiştir. Günlük değişim yüzdesi %5.4 oranında gözlemleniyor. Yatırımcılar, uluslararası piyasalardaki güncel gelişmelere bağlı olarak bu değerlerin seyrini merakla takip ediyor.

Gümüşün gram fiyatları da yükseliyor. Saat 10.00 itibarıyla gümüş gram alış fiyatı 125,1798 TL. Satış fiyatı ise 125,3336 TL olarak görünmekte. Günlük değişim oranı %5.47 olarak kaydedilmiştir. Bu durum, gümüş alım-satımında arz ve talep koşullarının etkisini gösteriyor.

Gümüş fiyatlarındaki yükseliş, yatırımcılar için yeni fırsatlar sunuyor. Piyasalardaki değişimleri gözler önüne seriyor. Yatırımcılar, bu değerlerin etkilerini anlamaya çalışıyor. Gümüş, ekonomik belirsizlik dönemlerinde güvenli bir liman olarak öne çıkıyor. Gümüş yatırımına duyulan ilginin artması ve fiyatlardaki dalgalanmalar, piyasalara yön verebilir.