Bugünkü gümüş fiyatı! 05 Şubat Perşembe 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş Piyasasındaki Güncel Durum

Gümüş fiyatları, 5 Şubat 2026 tarihi itibarıyla piyasalarda dalgalanma göstermektedir. Saat 10:00'da alınan verilere göre, gümüş ons fiyatları 3361.71 TL alış ve 3368.26 TL satış olarak kaydedilmiştir. Günlük değişim yüzdesi %-11.58 olarak gerçekleşmiştir. Bu düşüş, yatırımcılar arasında endişe yaratmaktadır.

Gümüş ons / dolar fiyatları, altın fiyatlarındaki değişimlerden etkilenmektedir. Aynı tarih itibarıyla gümüş ons / dolar fiyatı 77.24 dolar alış ve 77.35 dolar satış olarak belirlenmiştir. Gündelik değişim yüzdesi ise %-11.65’tir. Ekonomik büyümenin yavaşlaması, faiz oranlarının artması, gümüşün uluslararası piyasalardaki değerini etkilemektedir.

Gümüş gram fiyatları, 108.1075 TL alış ve 108.2615 TL satış olarak belirlenmiştir. Bu değerlerin günlük değişim yüzdesi %-11.59 olarak kaydedilmiştir. Gümüş, yatırım açısından göz ardı edilmemesi gereken bir varlık olarak ortaya çıkmaktadır.

Gümüş piyasasındaki düşüşler, yatırımcıların ve analistlerin dikkatini çekmektedir. Gümüş, ekonomik belirsizlik dönemlerinde güvenli liman olarak değerlendirilmektedir. Ancak, son haftalardaki sert düşüşler piyasalardaki değişkenliği gözler önüne sermektedir. Yatırımcıların, gümüş alım kararlarını şekillendirirken dikkatli olmaları önemlidir.

İleriye dönük gümüş fiyatlarının yönü belirsizdir. Yatırımcıların daha dikkatli ve bilinçli adımlar atması gerekmektedir. Piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak gümüş fiyatları daha fazla dalgalanma gösterebilir. Akıllı stratejiler geliştirmek, olası riskleri minimize etmek için önemlidir.