FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Bugünkü gümüş fiyatı! 06 Ocak Salı 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

06 Ocak 2026 tarihinde gümüş fiyatlarında önemli bir yükseliş gözlemlendi. Gümüş ons fiyatı alışta 3397.56 TL ve satışta 3402.67 TL olarak belirlendi. Günlük değişim yüzde 3.76 olarak kaydedildi. Gümüş gram fiyatı da dikkat çekici bir artış gösterdi. Piyasalardaki dalgalanmalar, yatırımcılar için stratejik fırsatlar sunmaya devam ediyor. Bu gelişmeler, gümüşün değer saklama aracı olarak önemini pekiştiriyor.

Bugünkü gümüş fiyatı! 06 Ocak Salı 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?
Cansu Akalp

Gümüş Piyasasında Günlük Değişimler

06 Ocak 2026 tarihinde gümüş fiyatları dikkat çekici bir yükseliş gösterdi. Saat 10:00 itibarıyla gümüş ons fiyatı, alışta 3397.56 TL olarak belirlendi. Satışta ise 3402.67 TL oldu. Gümüş ons fiyatındaki günlük değişim yüzdesi %3.76 olarak kaydedildi. Yatırımcıların gümüşe olan ilgisi arttı. Bu durum, artan talep ile birleşince fiyatlarda dikkate değer bir artış yaşandı.

Gümüşün ons fiyatının yanı sıra, gümüş ons/dolar fiyatları da takip ediliyor. Aynı gün için gümüş ons/dolar fiyatı alışta 78.96 dolar, satışta ise 79.01 dolar olarak belirlendi. Bu fiyatlar günlük değişim yüzdesi olarak %3.68'lik bir artış gösterdi. Dolar bazında gümüş fiyatlarının yükselmesi, uluslararası yatırımcılar için fırsatlar yaratabilir.

Gümüşün gram fiyatı da oldukça ilgi çekiciydi. Saat 10:00 itibarıyla gümüş gram fiyatı, alışta 109.2791 TL olarak belirlendi. Satışta ise 109.3483 TL oldu. %3.75’lik bir günlük değişim yüzdesinin kaydedilmesi, yükseliş eğilimini destekliyor. Yatırımcılar için gümüşün altınla olan ilişkisi önemlidir. Piyasa dinamikleri bu değeri artırıyor.

06 Ocak 2026 tarihi itibarıyla gümüş fiyatlarının artışı, piyasalardaki dalgalanmalarla birlikte dikkat çekiyor. Gümüş, istikrarlı bir değer saklama aracı niteliğini koruyor. Yatırımcılar için stratejik fırsatlar sunmaya devam ediyor. Gelişmelerin göz önünde bulundurulması önemlidir. Doğru yatırım kararlarının alınabilmesi açısından bu durum büyük önem taşıyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çalışmalar tamam: Yeni sistem geliyor! Bakan Şimşek: 'Sertifikalandırılacak'Çalışmalar tamam: Yeni sistem geliyor! Bakan Şimşek: 'Sertifikalandırılacak'
Bunu yaparsanız ehliyetiniz elden gidebilir! Bunu yaparsanız ehliyetiniz elden gidebilir!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Gümüş gümüş gram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Elif Kumal'ın ön otopsi sonucu belli oldu

Elif Kumal'ın ön otopsi sonucu belli oldu

Kapıdağ Yarımadası'nda kaybolan Elif Kumal'dan günler sonra acı haber

Kapıdağ Yarımadası'nda kaybolan Elif Kumal'dan günler sonra acı haber

İrfan Can Kahveci için hiç beklenmedik karar! İstanbul ekibine her an imza atabilir

İrfan Can Kahveci için hiç beklenmedik karar! İstanbul ekibine her an imza atabilir

Ünlü isim ilk haftadan elendi! Seyirci "Fazla bile kaldı" dedi

Ünlü isim ilk haftadan elendi! Seyirci "Fazla bile kaldı" dedi

Memur ve emeklinin zamlı maaşı kesinleşti!

Memur ve emeklinin zamlı maaşı kesinleşti!

Aralık ve 2025 yıl sonu enflasyonu açıklandı!

Aralık ve 2025 yıl sonu enflasyonu açıklandı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.