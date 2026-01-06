Bugünkü gümüş fiyatı! 06 Ocak Salı 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş Piyasasında Günlük Değişimler

06 Ocak 2026 tarihinde gümüş fiyatları dikkat çekici bir yükseliş gösterdi. Saat 10:00 itibarıyla gümüş ons fiyatı, alışta 3397.56 TL olarak belirlendi. Satışta ise 3402.67 TL oldu. Gümüş ons fiyatındaki günlük değişim yüzdesi %3.76 olarak kaydedildi. Yatırımcıların gümüşe olan ilgisi arttı. Bu durum, artan talep ile birleşince fiyatlarda dikkate değer bir artış yaşandı.

Gümüşün ons fiyatının yanı sıra, gümüş ons/dolar fiyatları da takip ediliyor. Aynı gün için gümüş ons/dolar fiyatı alışta 78.96 dolar, satışta ise 79.01 dolar olarak belirlendi. Bu fiyatlar günlük değişim yüzdesi olarak %3.68'lik bir artış gösterdi. Dolar bazında gümüş fiyatlarının yükselmesi, uluslararası yatırımcılar için fırsatlar yaratabilir.

Gümüşün gram fiyatı da oldukça ilgi çekiciydi. Saat 10:00 itibarıyla gümüş gram fiyatı, alışta 109.2791 TL olarak belirlendi. Satışta ise 109.3483 TL oldu. %3.75’lik bir günlük değişim yüzdesinin kaydedilmesi, yükseliş eğilimini destekliyor. Yatırımcılar için gümüşün altınla olan ilişkisi önemlidir. Piyasa dinamikleri bu değeri artırıyor.

06 Ocak 2026 tarihi itibarıyla gümüş fiyatlarının artışı, piyasalardaki dalgalanmalarla birlikte dikkat çekiyor. Gümüş, istikrarlı bir değer saklama aracı niteliğini koruyor. Yatırımcılar için stratejik fırsatlar sunmaya devam ediyor. Gelişmelerin göz önünde bulundurulması önemlidir. Doğru yatırım kararlarının alınabilmesi açısından bu durum büyük önem taşıyor.