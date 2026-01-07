FİNANS

Bugünkü gümüş fiyatı! 07 Ocak Çarşamba 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatları, 07 Ocak 2026 tarihinde önemli düşüşler gösterdi. Gümüş ons fiyatı, 3,391.58 TL'ye düşerek günlük değişim yüzdesi -2.98 olarak kaydedildi. Gümüş ons/dolar paritesinde de benzer bir gerileme görüldü; paritenin alış fiyatı 78.81 dolar oldu. Yerel piyasada, gümüş gram fiyatı 109.0937 TL olarak belirlenirken, yatırımcılar piyasa dinamiklerini dikkatle izliyor. Gelecek stratejileri belirsizlikler üzerindeki ekonomik faktörlere bağlı olarak şekillenecek.

Bugünkü gümüş fiyatı! 07 Ocak Çarşamba 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?
Cansu Akalp

Gümüş Fiyatları Üzerine Günlük Analiz

07 Ocak 2026 tarihinde gümüş piyasasında önemli dalgalanmalar yaşandı. Saat 10:00 itibarıyla gümüş ons fiyatlarında düşüşler gözlemlendi. Bu durum, yatırımcılar ve piyasa analistleri arasında endişelere neden oldu. Gümüş onsun alış fiyatı 3,391.58 TL, satış fiyatı ise 3,396.25 TL olarak kaydedildi. Günlük değişim yüzdesi -2.98 olarak belirlendi. Düşüş, gümüş yatırımcılarının dikkatini çekti. Piyasanın genel seyrinin analiz edilmesi gerektiği görülüyor.

Gümüş ons/dolar paritesinde de dikkat çekici bir dalgalanma yaşandı. Paritede alış fiyatı 78.81 dolar, satış fiyatı ise 78.87 dolar olarak belirlendi. Günlük değişim yüzdesi -3.01 olarak kaydedildi. Gümüş onsun dolara karşı değer kaybetmesi olası bir durum. Bunun, doların genel değer kazancı ile ilişkili olabileceği düşünülüyor. Piyasada yabancı yatırımcıların da dikkatini çektiği ifade ediliyor.

Gümüş gram fiyatlarında benzer bir durum söz konusu. Saat 10:00'da alış fiyatı 109.0937 TL, satış fiyatı ise 109.1767 TL olarak belirlendi. Günlük değişim yüzdesi -2.94 olarak gerçekleşti. Bu koşullar, gümüşü yerel yatırımcılar için cazip hale getiren durumları etkileyebilir.

07 Ocak 2026 itibarıyla gümüş fiyatlarındaki düşüşler, piyasadaki belirsizlikleri ortaya koyuyor. Ekonomik faktörlerin gümüş üzerindeki etkileri de gözlemleniyor. Yatırımcılar, gümüş piyasalarındaki değişimleri dikkatle izliyor. Gelecek stratejilerini belirlemeye çalışıyorlar. Gümüş fiyatlarının geleceği birçok faktöre bağlı olarak şekillenecek. Ekonomik koşullar, döviz kurları ve yatırımcı algıları önemli rol oynuyor.

