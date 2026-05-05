Reel efektif döviz kuru endeksi nisanda 106,3 oldu

Reel efektif döviz kuru (REK) endeksi, nisanda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bazında 1,59 puan artarak 106,30'a çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), nisan ayına ilişkin "Reel Efektif Döviz Kuru Gelişmeleri"ni yayımladı.

Buna göre, 2025=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında nisanda bir önceki aya kıyasla 1,59 puan artarak 106,30 oldu. Endeks, martta 104,71 düzeyindeydi.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) bazlı reel efektif döviz kuru endeksi ise bu dönemde 0,64 puan artarak 102,16'ya çıktı.

Böylece, Türk lirasının değeri geçen yılın aynı dönemine göre TÜFE bazında 5,80 puan, Yİ-ÜFE bazında 3,04 puan arttı.

TCMB'nin REK endeksi gelişmeleri değerlendirmesinde şu ifadeye yer verildi:

"REK endeksindeki artış, temel olarak TÜFE'deki artıştan kaynaklanmaktadır. TÜFE bazlı REK endeksine etki eden bileşenler incelendiğinde, Türk lirası karşısında bir önceki aya göre dolar ortalama yüzde 1,31 değer kazanırken, avro ortalama yüzde 2,20 değer kazanmıştır. TÜFE ise bir önceki aya göre yüzde 4,18 artarken, Yİ-ÜFE yüzde 3,17 artmıştır."

Değerlendirmede, Türkiye TÜFE'sindeki değişimin endeksteki artışa katkıda bulunduğu, dünya TÜFE sepeti ile nominal kur sepetindeki değişimin ise endeksi azaltıcı yönde etkilediği kaydedildi.
Kaynak: AA

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

