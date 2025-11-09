Bugünkü gümüş fiyatı! 09 Kasım Pazar 2025 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatları, 09 Kasım 2025 itibarıyla yatırımcılar ve madencilik sektörü için önemli bir gösterge olmaya devam ediyor. Saat 10:00'da gümüş ons fiyatları, alışta 2041.65 TL, satışta ise 2044.53 TL seviyesindedir. Bu fiyatlar, gün içinde gümüşe talebin arttığını gösteriyor.

Gümüş onsunun dolar karşısındaki fiyatları da dikkat çekmektedir. Alış fiyatı 48.38 USD, satış fiyatı ise 48.43 USD olarak belirlenmiştir. Bu durum, uluslararası piyasalarda gümüşün talep ve arz dengesinin etkilenmiş olabileceğini gösteriyor.

Gümüş gram cinsinden fiyatları da önemli bir gösterge sunmaktadır. Saat 10:00 itibarıyla gümüş gram alış fiyatı 65,6513 TL, satış fiyatı 65,7191 TL olarak belirlenmiştir. Gümüş gram fiyatlarındaki yükseliş, yatırımcıların yerli piyasada gümüşe olan ilgisinin arttığını gösteriyor.

Gümüş, değerli madenler arasında yer alır. Ayrıca farklı endüstriyel kullanımları ile giderek daha fazla önem kazanmaktadır. 09 Kasım 2025 itibarıyla görülen fiyat hareketleri, gelecekte gümüş piyasasına dair sinyaller verebiliyor. Yatırımcıların dikkatli ve stratejik adımlar atması, gümüş yatırımlarının verimliliğini artırabilir.