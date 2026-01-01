FİNANS

Bugünkü gümüş fiyatı! 1 Ocak Perşembe 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

1 Ocak 2026'da gümüş piyasası hareketli bir seyir izliyor. Gümüş ons fiyatı 3072.78 TL alış ve 3078.76 TL satış seviyelerinde işlem görmekte. Ayrıca, dolar karşısında da gümüşün alış fiyatı 71.57 dolara kadar yükselmiş durumda. Gümüş gram fiyatları ise 98.8413 TL seviyelerinde işlem görüyor. Yatırımcılar artan gümüş talebi ile birlikte değer saklama aracı olarak gümüşe yönelmektedir. Bu durum, gümüşün piyasalardaki önemini artırıyor.

Ezgi Sivritepe

1 Ocak 2026 tarihinde gümüş fiyatları hareketli bir seyir izliyor. Saat 10:00 itibarıyla gümüş ons fiyatları 3072.78 TL alış ve 3078.76 TL satış seviyelerinde işlem görmekte. Bu değer, günlük %0.82 oranında bir artış göstermektedir. Gümüşün değerindeki bu artış, yatırımcıların ilgisini artırıyor. Piyasa dinamiklerini etkileme potansiyeline sahip.

Gümüş onsunun dolardaki karşılığı, dikkat çekici bir gelişim sergiliyor. Alış fiyatı 71.57 dolar, satış fiyatı ise 71.64 dolar olarak kaydedilmiştir. Bu segmentte günlük değişim yüzdesi %0.75 olarak belirlenmiştir. Yatırımcılar için dolardaki gümüş fiyatları önemli bir konu. Döviz kurlarındaki dalgalanmalar, global ekonomik faktörlerle etkileşim içerisindedir.

Gümüşün gram cinsinden fiyatları da piyasalara paralel bir seyir izliyor. Gümüş gram fiyatları saat 10:00 itibarıyla 98,8413 TL alış, 98,938 TL satış seviyelerinde işlem görmekte. Bu fiyat aralığı, günlük bazda %0.85 oranında bir artış göstermektedir. Gümüş gram fiyatlarındaki bu artış, yatırımcıların gümüşü değer saklama aracı olarak gördüğüne işaret etmektedir.

Gümüş piyasasında güncel fiyat trendleri, global ekonomik koşullardan etkilenmektedir. Yatırımcıların gümüşe olan talebinin artması, fiyatların yukarı yönlü hareket etmesine sebep olmaktadır. Bu durum, gümüşün piyasa üzerindeki yerini sağlamlaştıran bir etken olarak öne çıkıyor. Gümüş fiyatlarında görülen artışlar, piyasalardaki hareketliliği yansıtır. Yatırımcılara yeni fırsatlar sunma potansiyeline sahiptir.

Gümüş gümüş gram
