Bugünkü gümüş fiyatı! 10 Kasım Pazartesi 2025 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş Piyasasında Hareketlilik: 10 Kasım 2025

10 Kasım 2025 tarihi, gümüş fiyatları açısından dikkat çekici bir gün. Saat 10:00 itibarıyla gümüş ons fiyatları 2090 TL alış, 2093.44 TL satış seviyelerinde işlem görmekte. Bu değerler, gün içerisinde %2.38 oranında bir artışı temsil ediyor. Artış, yatırımcıların gümüşe olan ilgisinin arttığını göstermektedir.

Gümüşün uluslararası piyasalardaki değeri, dolara olan karşılığı açısından önemli bir gösterge sunuyor. Gümüş ons/dolar fiyatı bu sabah saat 10:00 itibarıyla 49.51 dolar alış ve 49.55 dolar satış seviyelerinden işlem görmekte. Bu fiyatlar, günlük bazda %2.33'lük bir artış sergiliyor. Küresel piyasalardaki gümüş ticaretini yakından takip eden yatırımcılar için olumlu bir işaret taşıyor.

Bir diğer dikkat çeken veri, gümüş gram fiyatının saat 10:00'da 67,2148 TL alış ve 67,2691 TL satış değerleriyle işlem görmesidir. Bu fiyatlar, günlük bazda %2.36'lık bir artışla gümüşün TL cinsinden değer kazanımını gösteriyor. Gümüşün gram bazındaki artışı, Türkiye'deki yatırımcılar için önemli bir fırsat alanı yaratıyor.

10 Kasım 2025 tarihi, gümüş yatırımcıları için hareketli bir gün olarak kaydediliyor. Gümüş fiyatlarındaki artış, piyasalardaki belirsizlik ve enflasyon endişeleriyle artan talep ile ilişkilendirilebilir. Yatırımcılar, bu verileri göz önünde bulundurarak stratejilerini belirlemeye çalışacaklar. Gümüşün gelecekteki fiyat hareketlerini izlemeye devam edecekler. Bu tür dalgalanmalar, finansal piyasalarda dikkate alınması gereken bir gerçekliktir.