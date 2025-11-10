FİNANS

Bugünkü gümüş fiyatı! 10 Kasım Pazartesi 2025 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

10 Kasım 2025 tarihi, gümüş piyasasında önemli bir hareketlilik gösteriyor. Gümüş fiyatları, yatırımcıların artan ilgisiyle birlikte günlük %2.38 oranında bir artış yaşadı. Gümüşün uluslararası ons/dolar değeri de benzer şekilde yükselerek dikkat çekiyor. Türkiye'deki gümüş gram fiyatları da günlük %2.36 artışla işlem görüyor. Bu artış, piyasalardaki belirsizlik ve enflasyon endişeleriyle ilişkili. Yatırımcılar, gümüşteki fiyat dalgalanmalarını takip ederek stratejilerini şekillendirecek.

Gümüş Piyasasında Hareketlilik: 10 Kasım 2025

10 Kasım 2025 tarihi, gümüş fiyatları açısından dikkat çekici bir gün. Saat 10:00 itibarıyla gümüş ons fiyatları 2090 TL alış, 2093.44 TL satış seviyelerinde işlem görmekte. Bu değerler, gün içerisinde %2.38 oranında bir artışı temsil ediyor. Artış, yatırımcıların gümüşe olan ilgisinin arttığını göstermektedir.

Gümüşün uluslararası piyasalardaki değeri, dolara olan karşılığı açısından önemli bir gösterge sunuyor. Gümüş ons/dolar fiyatı bu sabah saat 10:00 itibarıyla 49.51 dolar alış ve 49.55 dolar satış seviyelerinden işlem görmekte. Bu fiyatlar, günlük bazda %2.33'lük bir artış sergiliyor. Küresel piyasalardaki gümüş ticaretini yakından takip eden yatırımcılar için olumlu bir işaret taşıyor.

Bir diğer dikkat çeken veri, gümüş gram fiyatının saat 10:00'da 67,2148 TL alış ve 67,2691 TL satış değerleriyle işlem görmesidir. Bu fiyatlar, günlük bazda %2.36'lık bir artışla gümüşün TL cinsinden değer kazanımını gösteriyor. Gümüşün gram bazındaki artışı, Türkiye'deki yatırımcılar için önemli bir fırsat alanı yaratıyor.

10 Kasım 2025 tarihi, gümüş yatırımcıları için hareketli bir gün olarak kaydediliyor. Gümüş fiyatlarındaki artış, piyasalardaki belirsizlik ve enflasyon endişeleriyle artan talep ile ilişkilendirilebilir. Yatırımcılar, bu verileri göz önünde bulundurarak stratejilerini belirlemeye çalışacaklar. Gümüşün gelecekteki fiyat hareketlerini izlemeye devam edecekler. Bu tür dalgalanmalar, finansal piyasalarda dikkate alınması gereken bir gerçekliktir.

