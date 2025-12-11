FİNANS

Bugünkü gümüş fiyatı! 11 Aralık Perşembe 2025 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

11 Aralık 2025 tarihi, gümüş fiyatlarında önemli değişimlerin yaşandığı bir gün oldu. Gümüş ons fiyatları 62,04 dolar ile 62,08 dolar arasında işlem gördü ve günlük değişim %0,49 olarak kayıt altına alındı. Yerli yatırımcılar için cazip hale gelen gümüş gram fiyatları ise alışta 84,99 TL, satışta 85,05 TL seviyelerine ulaştı. Yatırımcılar, artan talep ve piyasa dinamiklerini göz önünde bulundurarak fırsatları değerlendirebilir.

Cansu Akalp

11 Aralık 2025 tarihinde gümüş piyasasında önemli bir gün yaşandı. Saat 10:00 itibariyle gümüş fiyatlarının genel durumuna bakalım. Gümüş ons fiyatları yükselmeye devam ediyor. Alış fiyatı 2.642,58 TL, satış fiyatı 2.646,15 TL olarak belirlendi. Günlük değişim yüzdesi %0,5 olarak kaydedildi. Bu artış, değerli metallere olan talebin artmasıyla ilişkili.

Gümüş ons fiyatları dolar cinsinden değerlendirildiğinde, alış fiyatı 62,04 dolar, satış fiyatı ise 62,08 dolar olarak açıklandı. Günlük değişim yüzdesi 0,49 olarak kaydedildi. Gümüş onsun dolar bazında tutulması, piyasalardaki dalgalanmaları takip etmeyi gerektiriyor. Düşük döviz kuru, yerli yatırımcılar için gümüşü daha cazip hale getirebilir.

Gümüş gram fiyatları açısından da durum benzer. Gümüş gram için alış fiyatı 84,9958 TL, satış fiyatı 85,0506 TL olarak belirlendi. Bu kategoride de günlük değişim %0,5 olarak kayıtlara geçti. Gram gümüş, yatırımcılar için daha erişilebilir bir seçenek sağlıyor. Piyasadaki dalgalanmalar, yatırım kararlarını doğrudan etkileyebilir.

11 Aralık 2025 tarihi, gümüş yatırımcıları için umut verici bir gün sunuyor. Fiyatlardaki yükseliş, ulusal ve uluslararası piyasalardaki gelişmelerle gözlemleniyor. Gümüşe olan talep artışı, yatırımcıların bu değeri metale yönelmesini artırabilir. Gümüş piyasası, yatırım için dinamik ve fırsatlar ile dolu bir alan olmayı sürdürüyor.

