Bugünkü gümüş fiyatı! 11 Kasım Salı 2025 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatları, 11 Kasım 2025 tarihinde piyasalarda dikkat çekici bir seyir izliyor. Saat 10:00 itibarıyla alıcılar ve satıcılar arasında bir denge söz konusu. Gümüş ons fiyatı, alışta 2141.22 TL, satışta ise 2145.25 TL seviyelerinde işlem görmekte. Günlük değişim yüzdesi %0.51 olarak kaydedildi. Bu artış, gümüşe olan ilgiye dair işaretler veriyor olabilir.

Gümüşün ons cinsinden dolar karşılığı da dikkat çekici. Alış fiyatı 50.73 dolar, satış fiyatı ise 50.77 dolar olarak belirlenmiş. Gümüş ons cinsinden dolar fiyatları istikrarlı bir görünüm sergiliyor. Son dönemde gümüşün değerinin artmasıyla, dolar bazında bu değerler korunmakta.

Gümüş gram fiyatları TL bazında önemli bir seviyede. Alış fiyatı 68.8778 TL, satış fiyatı ise 68.9321 TL olmuş. Gümüş gram fiyatlarındaki %0.51'lik günlük değişim, yatırımcıların hareket kabiliyeti sağladığını gösteriyor. Gümüş gram fiyatlarındaki artış, talebe dair işaretler de veriyor.

11 Kasım 2025'te gümüş fiyatlarının gün içinde artış göstermesi, yatırımcılar açısından takip ediliyor. Piyasalardaki belirsizlikler, bu değerli metalin durumunu merak ettiriyor. Gümüş fiyatlarının gelecekte ne olabileceği de merak ediliyor. Yatırımcılar ve piyasalar, gümüşe olan ilgiyi de araştırıyor. Bakalım, bu değerli metal, enflasyon dönemlerinde koruyucu bir varlık olarak öne çıkacak mı?