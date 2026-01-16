FİNANS

Bugünkü gümüş fiyatı! 16 Ocak Cuma 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

16 Ocak 2026 itibarıyla gümüş piyasasında gözlemlenen düşüş, yatırımcılar arasında belirsizlik yaratıyor. Gümüşün ons fiyatı, günlük %1.43'lük bir gerileme ile 3911.33 TL alış ve 3917.52 TL satış seviyelerine düştü. Uluslararası alanda Dolar cinsinden fiyatların da azalma göstermesi, ekonomik gelişmelerle bağlantılı olabilir. Yerel gümüş gram fiyatı 125.8071 TL alış ve 125.8906 TL satış seviyelerinde işlem görüyor. Yatırımcılar fiyat değişikliklerini dikkatle izlemeli.

Ezgi Sivritepe

Gümüş piyasasında 16 Ocak 2026 tarihi itibarıyla dikkat çeken bir düşüş yaşanıyor. Saat 10:00'da gümüşün ons fiyatı 3911.33 TL alış ve 3917.52 TL satış seviyelerine geriledi. Bu seviyeler, günlük bazda %1.43'lük bir düşüşü ifade ediyor. Piyasalardaki bu gerileme, yatırımcılar arasında belirsizlik yaratıyor. Gümüşün ons fiyatındaki düşüş, genel piyasa trendleriyle de paralel ilerliyor.

Uluslararası gümüş fiyatları da dikkat çekiyor. Gümüşün Dolar cinsinden fiyatı, alışta 90.42 Dolar ve satışta 90.48 Dolar seviyelerinde işlem görüyor. Bu değer, günlük %1.64'lük bir azalma gösteriyor. Dolar cinsindeki gerileme, dünya ekonomik gelişmeleri ile ilişkili olabilir. Yatırımcılar, Dolar karşısındaki gümüş değerini izleyerek alım satım fırsatlarını değerlendirebilirler.

Gümüşün gram fiyatı, ulusal bazda farklı bir tablo sunuyor. Saat 10:00 itibarıyla gümüş gram alış fiyatı 125.8071 TL, satış fiyatı ise 125.8906 TL olarak belirlendi. Bu değerler, günlük %1.43'lük bir değişim gösteriyor. Yerel pazardaki dalgalanmalar, yatırımcıları etkileyebilir. Gümüş yatırımcıları, bu fiyat değişikliklerini değerlendirerek stratejilerini gözden geçirebilirler.

Gümüş fiyatlarındaki dalgalanma, yatırımcılar için fırsatlar sunabilen dinamik bir piyasa olduğunu gösteriyor. 16 Ocak 2026'daki fiyat değişimleri, yatırımcıların dikkatle takip etmesi gereken önemli bir gelişme. Gümüş, değerli bir maden olarak yatırım aracı olma cazibesini koruyor. Yatırımcılar, bu durumu göz önünde bulundurarak hareket edebilirler.

