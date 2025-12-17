FİNANS

Bugünkü gümüş fiyatı! 17 Aralık Çarşamba 2025 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

17 Aralık 2025 itibarıyla gümüş pazarında dikkat çekici fiyat artışları gözlemleniyor. Gümüş ons fiyatı, günlük %3.88 artışla 2825.5 TL seviyesine yükseldi. Yatırımcılar arasındaki olumlu algı, uluslararası piyasalardaki güçlü gümüş talebini yansıtıyor. Yerli yatırımcıların gümüşe olan ilgisi artarken, analizler ve stratejiler belirlemek önem kazanıyor. Gümüş fiyatlarının gelecekteki seyrini yakından takip etmek kritik bir durum haline geldi.

Bugünkü gümüş fiyatı! 17 Aralık Çarşamba 2025 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?
Gümüş pazarında 17 Aralık 2025 tarihi itibarıyla dikkat çekici fiyat hareketleri gözlemleniyor. Saat 10:00 itibarıyla gümüşün ons fiyatı, alışta 2822.42 TL, satışta ise 2825.5 TL olarak belirlenmiş. Bu fiyatlar, gün içerisinde yüzde 3.88 oranında bir artış göstermiştir. Gümüş fiyatlarındaki bu yükseliş, yatırımcılar arasında olumlu bir algıya yol açtı. Pazarın genel görünümünü etkileyen bu durum, dikkat çekici seyir izliyor.

Gümüşün ons fiyatı dolar bazında da önemli bir değer kazanmış durumda. Gümüş Ons / Dolar fiyatları, alışta 66.06 dolar, satışta ise 66.12 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Günlük değişim yüzdesi bu bağlamda %3.8 olarak kaydedilmektedir. Bu yükseliş, uluslararası piyasalardaki gümüş talebinin güçlü olduğunu gösteriyor. Gümüşün gram fiyatı ise 90.7354 TL alış, 90.8178 TL satış olarak belirlenmiş. Günlük değişim yüzdesi de %3.88 olarak gerçekleşmiştir.

Bu durum, yerli yatırımcıların gümüşe olan ilgisini artırıyor. Ayrıca, genel piyasa dinamiklerinde kayda değer bir hareketliliğe işaret ediyor. Gümüş fiyatlarındaki artış, yatırımcılar ve piyasalar açısından önemli bir gelişim. Yatırımcıların, gümüş pazarındaki değişimleri dikkatlice izlemeleri gerekmektedir. Stratejilerini buna göre belirlemeleri de önemli hale gelmiştir.

17 Aralık 2025 tarihi itibariyle gümüş fiyatlarının gösterdiği pozitif ivme, önümüzdeki günlerde nasıl bir seyir izleyecek merakla bekleniyor. Pazarın durumu, yatırımcılar için dikkat edilmesi gereken bir konu olmaya devam ediyor. Gümüş pazarındaki gelişmeler, yatırımcıların kararlarını etkileyebilir. Bu nedenle, bu durumun yakından izlenmesi önemli bir sonuç doğurabilir.

