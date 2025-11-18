Bugünkü gümüş fiyatı! 18 Kasım Salı 2025 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş piyasalarında 18 Kasım 2025 tarihi itibarıyla hareketlilik dikkat çekiyor. Saat 10:00'da gümüş fiyatları, yatırımcıların karar alma süreçlerini etkiliyor. Genel olarak, piyasalardaki dalgalanmayı gözler önüne seren göstergeler mevcut.

Gümüş ons fiyatı alışta 2096.38 TL, satışta ise 2099.23 TL olarak kaydedildi. Bu aralık, -1.13’lük bir günlük değişim gösteriyor. Fiyatlardaki düşüş, piyasalardaki belirsizlikle ilişkilendirilebilir. Yatırımcılar, olumsuz değişimleri dikkatle izleyerek stratejilerini yeniden gözden geçirebilir.

Gümüş ons / Dolar fiyatı alışta 49.52 Dolar, satışta 49.56 Dolar seviyelerinde. Günlük değişim yüzdesi ise -1.24 olarak ilan edildi. Dolar cinsinden gümüş fiyatlarındaki bu gerileme, döviz kurlarındaki dalgalanmalarla bağlantılı. Bu durum, tüm yatırımcıların dikkatli hareket etmesini gerektiriyor.

Gümüş gram fiyatları ise 67,4173 TL alış ve 67,4718 TL satış olarak belirleniyor. Fiyat seviyeleri günlük -1.13'lük bir değişim sergiliyor. Gram bazındaki düşüş, yerel piyasalardaki talep ve arz dengesine bağlı. Yatırımcılar, gram fiyatlarındaki değişimlere göre alım satım kararlarını yönelik adımlar atabilir.

Gümüş fiyatları, 18 Kasım 2025 itibarıyla dikkat çekici bir değişim göstermekte. Yerel para birimi ve dolar bazında yapılan değerlendirmeler, yatırımcı stratejilerini yönlendiriyor. Belirsizlik ortamında tedbirli olmak ve fiyat hareketlerini takip etmek önem taşıyor.

