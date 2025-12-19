FİNANS

Bugünkü gümüş fiyatı! 19 Aralık Cuma 2025 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatlarında yaşanan hareketlilik, 19 Aralık 2025 itibarıyla yatırımcıları etkiliyor. Alış fiyatı 2816.3 TL, satış fiyatı ise 2821.38 TL olarak belirlenmiştir. Dolar cinsinden ise gümüş ons fiyatı 65.83 dolar seviyesindedir. Gram gümüşte ise 90,605 TL alış fiyatı, 90,66 TL satış fiyatı ile dikkat çekiyor. Piyasalardaki bu değişimler, yatırımcıların stratejik kararlar alması açısından önem taşıyor.

Ezgi Sivritepe

Gümüş fiyatlarında önemli bir hareketlilik gözlemleniyor. 19 Aralık 2025 tarihi itibarıyla fiyatlar değişiyor. Saat 10:00'da gümüş ons fiyatları, alışta 2816.3 TL, satışta 2821.38 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar, günlük %0.84'lük bir değişimi ifade ediyor. Yükselen fiyatlar, yatırımcıların gümüşe olan ilgisini artırıyor. Piyasa dinamikleri değişiyor.

Gümüş onsunun dolar cinsinden fiyatları da dikkat çekici. Alış fiyatı 65.83 dolar, satış fiyatı ise 65.87 dolardır. Günlük değişim yüzdesi %0.66 seviyesinde kalıyor. Gümüşün dolar bazındaki fiyat hareketliliği, döviz kurlarındaki dalgalanmalara bağlı. Bu durum, yatırımcılar için stratejik bir önem taşıyor.

Gümüş gram fiyatları, TL cinsinden 90,605 TL alış ve 90,66 TL satış olarak belirlenmiştir. Gram gümüşteki günlük değişim yüzdesi %0.85 seviyesindedir. Bu durum, gram bazında gümüş alım satımı yapan yatırımcılar için dikkate değer bir gelişme sunuyor.

Gümüş fiyatlarının yükselişi, piyasalarda bazı değişimleri tetikliyor. Yatırımcıların bu dinamikleri dikkatlice izlemesi gerekiyor. Gümüş piyasa analizleri yapan uzmanlar, fiyat hareketlerini değerlendiriyor. Alım satım stratejilerini oluşturuyorlar. Gümüş, tarihsel olarak değerli madenler arasında yer alıyor. Enflasyon karşısında bir koruma aracı olarak değerlendiriliyor. Mevcut fiyatlar, gümüş yatırımcıları için gelecekte potansiyel kazançlar açısından kritik bir öneme sahip.

Anahtar Kelimeler:
Gümüş gümüş gram
